باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - خسرو سیف‌پناهی شعبانی اظهار کرد: میانگین بارش استان کردستان از ابتدای سال زراعی جاری تا ۱۷ آبان ۸۲.۴ میلی‌متر ثبت شده، در حالی که این میزان در دوره بلندمدت و در بازه زمانی مشابه ۴۹.۴ میلی‌متر بوده است.

وی افزود: مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد بارش‌های استان در سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلندمدت ۶۶.۸ درصد افزایش داشته است؛ همچنین در مدت مشابه سال گذشته بارشی در استان ثبت نشده بود.

معاون توسعه پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره‌کل هواشناسی کردستان با اشاره به وضعیت بارندگی در شهرستان‌های استان گفت: سروآباد با ثبت ۱۸۴ میلی‌متر بارش و افزایش ۱۴۵ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت، پربارش‌ترین شهرستان استان در این بازه زمانی بوده است.

سیف‌پناهی شعبانی افزود: میانگین بلندمدت بارش در سروآباد ۷۵.۱ میلی‌متر بوده است و پس از آن، مریوان با ۱۴۲ میلی‌متر بارش و افزایش ۱۰۱ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت ۷۰.۸ میلی‌متری، در رتبه دوم قرار دارد.

وی ادامه داد: میزان بارش در شهرستان بانه ۹۶.۳ میلی‌متر ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۷۱.۸ میلی‌متری، ۳۴ درصد افزایش دارد. همچنین دهگلان با ۶۲.۷ میلی‌متر بارش در مقایسه با میانگین بلندمدت ۴۱.۷ میلی‌متری، رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.

معاون توسعه پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره‌کل هواشناسی کردستان اظهار کرد: در شهرستان دیواندره نیز ۷۹.۳ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۴۹.۴ میلی‌متری، ۶۱ درصد افزایش دارد. میزان بارش در سقز هم به ۷۶.۵ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۳ میلی‌متری، ۴۴ درصد بیشتر است.

سیف‌پناهی شعبانی با اشاره به وضعیت بارندگی در مرکز استان بیان کرد: میزان بارش سنندج از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۸۸.۷ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۴۸.۶ میلی‌متری، افزایش ۸۳ درصدی دارد.

وی اضافه کرد: در شهرستان کامیاران نیز ۹۰.۳ میلی‌متر بارش ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۵۵.۳ میلی‌متری، ۶۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی درباره شهرستان‌های دارای کمترین میزان بارش در استان گفت: قروه با ۶۰.۶ میلی‌متر و بیجار با ۵۵.۷ میلی‌متر بارش، به ترتیب کم‌بارش‌ترین شهرستان‌های کردستان در این بازه زمانی بوده‌اند؛ با این وجود، بارش‌های این دو شهرستان نیز بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است.

معاون توسعه پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره‌کل هواشناسی کردستان افزود: میانگین بلندمدت بارش در قروه ۳۶.۴ میلی‌متر و در بیجار ۳۵.۵ میلی‌متر است که بر این اساس، بارش‌ها در این شهرستان‌ها به ترتیب ۶۷ و ۵۷ درصد افزایش داشته است.

سیف‌پناهی شعبانی با بیان اینکه افزایش بارش‌ها در همه شهرستان‌های استان ثبت شده است، اظهار کرد: بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد تمامی شهرستان‌های کردستان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بارشی بیشتر از میانگین بلندمدت دریافت کرده‌اند و وضعیت بارندگی استان در این مدت مطلوب بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تداوم بارش‌های مناسب می‌تواند در جبران بخشی از کسری بارش سال‌های گذشته و بهبود وضعیت منابع آبی استان مؤثر باشد و شرایط امیدوارکننده‌تری برای ادامه سال زراعی و فعالیت کشاورزان فراهم کند.