باشگاه خبرنگاران جوان- بهروز خلیلی افزود: بازرسی و کنترل بازار از طریق قرارگاه نظارت و بازرسی به‌طور مستمر انجام می‌شود و مشارکت مردم در این زمینه و گزارش تخلفات می‌تواند به بهبود روند نظارت کمک کند.

او همچنین به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مسؤولیت‌های مهم مدیران حوزه تولید و خدمات است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه سوخت دوم مورد نیاز واحد‌های اقتصادی در استان تامین شده است، از واحد‌ها خواست پیش از آغاز فصل سرما برای دریافت سوخت جایگزین اقدام کنند.

خلیلی از برنامه عرضه مستقیم کالا‌های اساسی در ۳ ماه پایانی سال خبر داد و بیان کرد: این طرح با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌های عرضه مستقیم، روستابازار‌ها و طرح هزارمیدان و هزاربازار اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین از تامین و توزیع ۵۶۵هزار تن انواع کالا، نهاده‌های دام و طیور و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی در استان خبر داد.

منبع: استانداری