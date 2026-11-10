معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از تامین و توزیع ۵۶۵هزار تن انواع کالا، نهاده‌های دام و طیور در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوانبهروز خلیلی افزود: بازرسی و کنترل بازار از طریق قرارگاه نظارت و بازرسی به‌طور مستمر انجام می‌شود و مشارکت مردم در این زمینه و گزارش تخلفات می‌تواند به بهبود روند نظارت کمک کند.
او همچنین به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مسؤولیت‌های مهم مدیران حوزه تولید و خدمات است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه سوخت دوم مورد نیاز واحد‌های اقتصادی در استان تامین شده است، از واحد‌ها خواست پیش از آغاز فصل سرما برای دریافت سوخت جایگزین اقدام کنند.

خلیلی از برنامه عرضه مستقیم کالا‌های اساسی در ۳ ماه پایانی سال خبر داد و بیان کرد: این طرح با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌های عرضه مستقیم، روستابازار‌ها و طرح هزارمیدان و هزاربازار اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین از تامین و توزیع ۵۶۵هزار تن انواع کالا، نهاده‌های دام و طیور و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی در استان خبر داد.

منبع: استانداری

برچسب ها: نهاده دام و طیور ، سوخت جایگزین ، انرژی تجدیدپذیر ، روستابازار
خبرهای مرتبط
رئیس کل دادگستری اردبیل؛
توزیع نامطلوب نهاده‌های دامی در استان اردبیل
توزیع ۱۷ هزار تن نهاده های دامی از ابتدای سال جاری
توزیع بیش از 2 هزار تن نهاده های دامی در شهرستان نیر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تحویل ۱۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال در اردبیل
اردبیل سردترین مرکز استان در کشور شد
تشییع ۲ شهید گمنام در اردبیل همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
۵۶۵ هزار تن کالا و نهاده دامی در اردبیل توزیع شد
آخرین اخبار
۵۶۵ هزار تن کالا و نهاده دامی در اردبیل توزیع شد
تشییع ۲ شهید گمنام در اردبیل همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
تحویل ۱۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال در اردبیل
اردبیل سردترین مرکز استان در کشور شد
عدم صدور ویزای ورزشکاران از چالش‌های فدراسیون تنیس روی میز است