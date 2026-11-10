باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - شاهین سلطان پور دبیر اجرایی همایش صلح و ورزش در حاشیه این مراسم در گفتگو با رسانه ها گفت: کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف خود و با هدف بهره‌گیری از ابزار ورزش برای توسعه صلح فعالیت می‌کند. در این مسیر، علاوه بر تلاش برای جلوگیری از جنگ و پایان دادن به درگیری‌ها، موضوعاتی مانند صلح با جامعه، صلح با خود و صلح با طبیعت نیز مورد توجه قرار دارند.

او با اشاره به برگزاری سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی صلح و ورزش افزود: هدف از برگزاری این همایش، بهره‌گیری از خرد جمعی، ایده‌های نو و ظرفیت پژوهشگران است تا بتوانیم بیش از گذشته از ابزار ورزش برای توسعه صلح استفاده کنیم.

وی درباره نحوه انتخاب برگزیدگان جایزه ملی صلح و ورزش توضیح داد: برای انتخاب افراد، شاخص‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود و کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در این فرآیند، اقدامات ورزشکاران در حوزه توسعه صلح بررسی و جمع‌بندی می‌شود و پس از مشورت با مسئولان ارشد کمیته ملی المپیک و مدیران حاضر در کمیسیون صلح و ورزش، برگزیدگان انتخاب می‌شوند.

سلطان پورادامه داد: افراد متعددی برای دریافت این جایزه نامزد می‌شوند، اما با توجه به محدودیت تعداد جوایز، هر سال یک یا دو ورزشکار انتخاب خواهند شد. امسال نیز تصمیم داریم جایزه ملی صلح و ورزش را به دو ورزشکار اهدا کنیم. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن اقدامات سایر ورزشکاران در این زمینه نیست، بلکه محدودیت تعداد جوایز چنین اقتضایی دارد.

او با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های ورزش کشور در این رویداد گفت: تمام فدراسیون‌های ورزشی از طریق کمیته ملی المپیک به این همایش دعوت شده‌اند. همچنین از دانشکده‌های تربیت بدنی، متخصصان علوم ورزشی و بخش خصوصی دعوت کرده‌ایم تا از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های مختلف استفاده کنیم.

وی افزود: اعضای کمیسیون محدود هستند و به همین دلیل تلاش می‌کنیم با مشارکت مجموعه‌های مختلف، زمینه استفاده از همه ایده‌ها و توانمندی‌ها را فراهم کنیم. هدف این است که همایش به خروجی‌های کاربردی منجر شود و نتایج آن از طریق کارگروه‌های تخصصی در بخش‌های مختلف اجرایی شود تا در نهایت شاهد توسعه و گسترش صلح از طریق ورزش باشیم.

وی تصریح کرد: در همایش‌های اول و دوم، مقالات و پژوهش‌های متعددی ارائه شد که پس از برگزاری، در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش‌ها به ما نشان داد که برای استفاده از ورزش در مسیر صلح، الزاماً نباید صرفاً به برگزاری مسابقات دوستانه میان تیم‌ها فکر کنیم؛ گاهی برگزاری رویداد‌های محلی، تشکیل جلسات و حتی تغییر نگرش‌ها می‌تواند در توسعه صلح مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه ورزش یک زبان مشترک و بی‌نیاز از مترجم است، گفت: همین ویژگی باعث می‌شود ورزش ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد ارتباط و گسترش صلح داشته باشد. موفقیت‌ها و دستاورد‌های دو همایش قبلی نیز زمینه برگزاری سومین دوره را فراهم کرد، هرچند تلاش ما این است که در هر دوره از ظرفیت صاحب‌نظران و اندیشمندان بیشتری استفاده کنیم.

او در پایان با اشاره به گستردگی مفاهیم صلح و ورزش خاطرنشان کرد: هر دو حوزه، ابعاد بسیار وسیعی دارند. در حوزه ورزش، از تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات ورزشی گرفته تا ورزشکاران، تماشاگران، مربیان و مدیران را می‌توان در نظر گرفت. مفهوم صلح نیز ابعاد گسترده‌ای دارد و قرار گرفتن این دو حوزه در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه‌ساز نتایج و اقدامات مؤثری در جامعه باشد.