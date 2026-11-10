وزیر دفاع عربستان در سفری رسمی در ریاست یک هیئت به منامه، پایتخت بحرین وارد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خالد بن سلمان بن عبدالعزیز، وزیر دفاع عربستان سعودی، امروز در راس هیئت این کشور در بیست‌وسومین نشست شورای دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس وارد بحرین شد.

عبدالله بن حسن النعیمی، وزیر امور دفاعی بحرین نیز در فرودگاه بین‌المللی این کشور از وزیر دفاع عربستان استقبال کرد.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که منطقه خلیج فارس و غرب آسیا با تنش‌های امنیتی و نظامی متعددی روبه‌رو است. ادامه تنش‌ها و درگیری‌های آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل با ایران، نگرانی کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس درباره گسترش دامنه جنگ و تهدید امنیت زیرساخت‌های حیاتی، مسیر‌های دریایی و تاسیسات انرژی را افزایش داده است. 

این تحولات در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز ۹ نوامبر ادعا کرد فعلا حملات جدید به ایران را به تعویق می‌اندازد؛ تصمیمی که پس از درخواست چند کشور منطقه، از جمله عربستان و بحرین، اتخاذ شد. با این حال، محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز ادامه دارد و اختلافات تهران و واشنگتن بر سر شرایط پایان جنگ همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

در کنار این بحران، تهدید‌های مرتبط با امنیت دریانوردی در خلیج فارس و دریای سرخ و نگرانی از گسترش درگیری‌ها، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس را به تقویت هماهنگی‌های نظامی و دفاعی سوق داده است. نشست اخیر فرماندهان نظامی کشور‌های عضو شورا در بحرین نیز بر تقویت همکاری دفاعی و مقابله با تهدید‌های امنیتی متمرکز بود.

منبع: خبرگزاری رسمی عربستان (واس)

برچسب ها: وزیر دفاع عربستان ، جنگ منطقه ای
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