رضا شجیع با اشاره به اهمیت برگزاری همایش بین‌المللی صلح و ورزش، تأکید کرد که تداوم چنین رویداد‌هایی می‌تواند به توسعه گفتمان صلح در جامعه و عرصه‌های بین‌المللی کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی -رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک در حاشیه همایش بین‌المللی صلح و ورزش اظهار کرد: یکی از اقدامات ارزشمندی که طی سال‌های اخیر به همت کمیته ملی المپیک و کمیسیون صلح و ورزش دنبال شده، برگزاری این همایش است. چنین رویداد‌هایی به حساس‌سازی جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، نسبت به موضوعات مهمی که امروز با آن مواجه هستیم، کمک می‌کند.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که باید درباره آن گفت‌و‌گو شود، آثار مرگبار جنگ‌ها و مصیبت‌هایی است که این درگیری‌ها به کشور‌ها تحمیل می‌کنند. همچنین لازم است درباره سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ای که امروز کشور‌هایی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال می‌کنند، صحبت شود و این مسائل به گفتمانی عمومی تبدیل شود تا صاحب‌نظران و بخش‌های مختلف حوزه‌های علمی بتوانند از زوایای گوناگون به آن بپردازند.

شجیع با بیان اینکه موضوع صلح و ورزش صرفاً به حوزه علمی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: این موضوع در قالب آثار هنری، عکس، فیلم و قالب‌های مختلف فرهنگی نیز دنبال می‌شود. خوشبختانه امسال شاهد استقبال بسیار خوبی از سوی شرکت‌کنندگان در این همایش بودیم.

وی ادامه داد: امیدوارم این همایش در سال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد؛ چراکه استمرار چنین رویداد‌هایی کمک می‌کند به‌تدریج محتوای علمی مناسبی تولید کنیم و بتوانیم آن را در عرصه‌های بین‌المللی ارائه دهیم، دیدگاه‌های خود را مطرح کنیم و تبیین دقیق‌تری از موضوع صلح و ورزش داشته باشیم. به نظر می‌رسد این همایش تاکنون در دستیابی به اهداف خود موفق بوده و ادامه آن می‌تواند به پیشبرد این اهداف کمک کند.

شجیع در بخش دیگری از سخنان خود درباره عملکرد کاروان ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار گفت: نظام کسب سهمیه این دوره از بازی‌ها با تغییرات اساسی همراه بود و سهمیه‌ها از سوی فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک به کشور‌ها اختصاص پیدا می‌کرد. این شیوه توزیع سهمیه باعث شد در برخی اوزان و رشته‌هایی که شانس قطعی کسب مدال طلا داشتیم، امکان حضور پیدا نکنیم و در مقابل، سهمیه‌ها در برخی اوزان و موادی توزیع شود که از مزیت رقابتی کمتری در آنها برخوردار بودیم.

وی افزود: با این حال، باید بپذیریم که المپیک جوانان رویدادی برای توسعه جنبش المپیک و آشنایی نسل جوان با فضای این رقابت‌هاست. جوانانی که در این مسابقات شرکت کردند، آینده‌سازان ورزش ایران هستند و اطمینان دارم تجربه حضور در چنین رویدادی به آنها کمک می‌کند در رقابت‌های آینده با آمادگی و تجربه بیشتری شرکت کنند و نتایج بهتری به دست آورند.

شجیع با تأکید بر اینکه نباید نتایج المپیک جوانان را صرفاً با تعداد مدال‌ها ارزیابی کرد، خاطرنشان کرد: نتیجه‌ای که در بازی‌های داکار به دست آوردیم، متناسب با انتظارات ما بود. در المپیک جوانان نباید نگاه مدال‌محور داشته باشیم، بلکه باید رویکردی توسعه‌محور را دنبال کنیم. با توجه به تغییر نظام کسب سهمیه و نحوه توزیع آن در این دوره، مقایسه نتایج با ادوار گذشته نیز چندان درست نیست و باید عملکرد کشور‌ها را متناسب با شیوه جدید توزیع سهمیه‌ها ارزیابی کرد.

وی در پایان گفت: به اعتقاد من، عملکرد کاروان ایران در این دوره بسیار خوب بود. امیدوارم با سرمایه‌گذاری‌هایی که در نسل جوان آغاز شده و با شناسایی و حمایت مستمر از استعداد‌های ورزشی، در آینده شاهد رشد این نسل و رقم خوردن اتفاقات ویژه‌ای در ورزش ایران باشیم.

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برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، وزارت ورزش و جوانان
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