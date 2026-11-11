محدودیت سنی در جذب نیرو از مسیر ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وجود ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی باقرزاده، رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سیاست‌های جبرانی این وزارت‌خانه برای تأمین نیروی مورد نیاز انسانی گفت: زمانی که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان پاسخگوی همه نیاز‌های ما نباشد، از روش‌های جایگزین استفاده می‌کنیم که یکی از آنها ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است؛ در این چارچوب آزمون برگزار و افراد ارزیابی و پذیرفته می‌شوند و به نیرو‌های آموزش‌وپرورش امتیاز داده می‌شود تا نسبت نیرو‌های شاغل در آموزش افزایش یابد و محدودیت سنی نیز وجود نداشته باشد.

علی باقرزاده درباره احتمال مازاد نیروی انسانی در پنج سال آینده و همزمانی آن با کمبود معلم، افزود: ممکن است این مسئله هم وجود داشته باشد، اما آنچه امروز با آن مواجهیم محصول سال‌ها سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه توزیع نیروی انسانی است و عواملی که موجب ناترازی می‌شود صرفاً به پیش‌بینی‌های استخدامی مربوط نیست؛ گاهی پیش‌بینی‌های استخدامی نیز درست بوده است.

وی ادامه داد: مسئله‌ای که اکنون با آن روبه‌رو هستیم این است که برخی استان‌ها که نیازی ندارند، نیرو‌های تحصیل‌کرده‌شان در استان دیگری استخدام می‌شوند و در سال‌های دوم، سوم و چهارم با مراجعات مکرر و تحت فشار قرار دادن وزارت آموزش‌وپرورش به استان خود منتقل می‌شوند، در حالی که آن استان نیاز جدی به نیروی انسانی نداشته و این امر به بروز ناترازی‌هایی منجر می‌شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به عوامل اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و بعضاً امنیتی تصریح کرد: این شرایط باعث شده بخشی از نیروی انسانی در قالب بازنشستگی از سیستم خارج شود. اکنون استان‌هایی داریم که میانگین سنوات خدمت آن‌ها عدد بالایی است؛ به این معنا که نیرو‌های آن استان تا پنج سال استمرار خدمت داده‌اند که این موضوع به اقلیم، فرهنگ و فضای کسب‌وکار آن منطقه بازمی‌گردد. استان‌هایی که نوعاً در مناطق گرمسیری و آلوده قرار دارند، زودتر از چرخه خدمت خارج می‌شوند و درخواست استمرار نمی‌دهند و همین امر نیز دلیلی دیگر بر ناترازی نیروی انسانی است.

باقرزاده تصریح کرد: رشد جمعیت دانش‌آموزی در استان‌های کشور یکسان نیست؛ در برخی استان‌ها رشد جمعیت کمتر از یک و در برخی استان‌ها بالای سه است و این تفاوت، نیاز به نیروی انسانی را تغییر می‌دهد و ناترازی نیروی انسانی به وجود می‌آورد.

وی گفت: سال گذشته و امسال تلاش زیادی کردیم تا بخش زیادی از این ناترازی را کاهش دهیم و فرصت‌سازی برای توزیع عادلانه و برابر نیروی انسانی میان بخش‌های مختلف فعالیت‌ها ایجاد کنیم؛ برای نمونه در طول دو سال گذشته شاخص تخصیص نیرو به مراقب سلامت حدود نزدیک به ۲۰ درصد، شاخص تخصیص نیرو به حوزه مشاوره قریب به ۱۵ درصد و شاخص تخصیص نیرو به مربی پرورشی حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است، در حالی که این افزایش تنها از ظرفیت‌های موجود و فرصت‌های مربوط به تغییر سمت و نقل و انتقالات استفاده شده و ورودی خاص جدیدی صورت نگرفته است.

این مقام مسئول در وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه اکنون در ورودی دانشگاه فرهنگیان کاملاً دقت می‌شود، اظهار کرد: مشارکت استان‌ها در این زمینه بسیار بیشتر شده و نیازمندی‌های آنان برای سال‌های آینده مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم بخشی از این ناترازی‌ها در سال‌های آینده تعدیل شود.

باقرزاده درباره تعیین تکلیف آزمون استخدامی نیز گفت: شرایط برای برگزاری آزمون استخدامی فراهم نبود؛ باید برای سال تحصیلی آینده تحلیل نیروی انسانی خود را به سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه ارائه و مجدداً درخواست مجوز استخدامی کنیم که فرایند آن باید طی شود. وی افزود: منظور از سال آینده این است که امسال تا پایان سال باید امکان برگزاری آزمون و مصاحبه فراهم شود تا پذیرفته‌شدگان بتوانند مهر آینده سر کار خود حاضر شوند.