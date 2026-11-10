شهر دار رشت بابیان اینکه رودخانه زرجوب و گوهر رود آلوده ترین رودخانه ها در منطقه شمرده می شوند ، گفت : هفت کیلومتر از رودخانه زرجوب در ورودی شهر رشت در فاز نخست احیا می شود .‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - رحیم شوقی ، شهردار رشت امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد : کوشیار گیلانی از افتخار ات استان گیلان است.

شهردار رشت با بیان اینکه شناسایی بزرگان ، فرهیختگان و نخبگان از دیگر فعالیت های شهرداری و شورای شهر است، افزود: برپایی کنفرانس بین المللی تاریخ علم کوشیار گیلانی شناسایی این شخصیت ارزشمند به نسل جدید است.‌

وی با اشاره به اینکه توجه و احترام به حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد ، اذعان داشت : احترام به حقوق شهروندی باآموزش باید در جامعه نهادینه شود.‌

شوقی با بیان اینکه رودخانه زرجوب و گوهر رود آلوده ترین رودخانه های منطقه محسوب می شوند ، گفت : احیای هفت کیلومتر از رودخانه زرجوب در فاز نخست در وردی شهر رشت مورد توجه قرار دارد.

وی اظهار کرد : مطالعات این پروژه انجام شده است و با احیای این طرح مجددا این رودخانه برای فعالیت های ماهیگیری و شنا به مانند گذشته مهیا می شود.