محمد نوروزیان با کسب ۱۱ رأی از مجموع ۱۴ رأی مأخوذه، برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات پارا دوومیدانی استان کردستان انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - مجمع انتخاباتی هیات پارا دوومیدانی کردستان ظهر روز چهارشنبه با حضور مهران تیشه‌گران، سرپرست فدراسیون پارا دوومیدانی و مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این مجمع، محمد نوروزیان تنها نامزد ریاست هیات بود که پس از ارائه برنامه‌های خود، با کسب ۱۱ رأی از مجموع ۱۴ رأی به این سمت انتخاب شد.

نوروزیان توسعه زیرساخت‌ها، شناسایی استعداد‌های ورزشی، آموزش مربیان و داوران و حمایت از ورزشکاران زن و مرد را از مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود عنوان کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای شناسایی استعداد‌ها با همکاری آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی، تشکیل بانک اطلاعاتی ورزشکاران، برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن تجهیزات تخصصی و امکانات تمرینی مناسب خبر داد.

رئیس هیات پارا دوومیدانی کردستان، اعزام ورزشکاران مستعد استان به تیم‌های ملی و فراهم کردن زمینه حضور آنان در رقابت‌های کشوری را از اهداف اصلی این هیات در دوره جدید برشمرد.