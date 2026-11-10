نیروی دریایی سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز با انفجار مهیبی متوقف در حال سوختن رها شده‌اند.

یکی از این شناورها از نوع سوپر نفتکش به مین دریایی برخورد و دچار انفجار و نفتکش دوم که تحت حمایت جنگنده‌های ارتش متجاوز آمریکا بود و قصد عبور مخفیانه از مسیر غیرقانونی را داشت دچار حادثه شده و با آتش سوزی مهیب در جای خود متوقف گردید.

 شایان ذکر است این نفتکش‌ها که با خاموش کردن تمامی سامانه های ناوبری و شناسایی خود به دیوار آتشین تنگه هرمز برخورد و در سواحل جنوبی تنگه رها و در آتش در حال سوختن هستند.

 نیروی دریایی سپاه یادآور می‌شود همانگونه که قبلا هم اخطار داده شده بود مسیر غیر مجاز نا ایمن بوده و همه کشتی‌های همکار ارتش تروریست و متجاوز آمریکا که قصد عبور از این مسیر را دارند به این سرنوشت مبتلا خواهند شد.

برچسب ها: کشتی نفتکش ، تنگه هرمز
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