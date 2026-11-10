عبدالفتاح السیسی و اندی برنهام در گفت‌وگویی تلفنی، ضمن بررسی تحولات مرتبط با ایران و غزه، بر ضرورت مهار تنش‌ها تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور، و اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، درباره تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها در خاورمیانه و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها گفت‌و‌گو کردند.

بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری مصر، این گفت‌و‌گو‌ها شامگاه دوشنبه و در جریان تماس تلفنی برنهام با السیسی انجام شد.

دو طرف در این تماس، شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه تحولات مرتبط با ایران و وضعیت نوار غزه را بررسی کردند.

در این بیانیه آمده است که دو رهبر درباره تلاش‌هایی که با هماهنگی طرف‌ها و شرکای ذی‌ربط برای مهار تنش‌های منطقه‌ای ناشی از بحران مرتبط با ایران در جریان است، تبادل نظر کردند.

السیسی و برنهام همچنین بر ضرورت جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و اولویت دادن به مسیر‌های دیپلماتیک و راهکار‌های سیاسی با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند.

در خصوص مسئله فلسطین نیز دو طرف بر اهمیت پایبندی همه طرف‌ها به توافق آتش‌بس در نوار غزه تأکید کردند.

بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری مصر، آنها همچنین خواستار تضمین ارسال کامل، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به این منطقه و تسریع اجرای طرح‌های اولیه احیا و بازسازی غزه شدند.

رئیس‌جمهور مصر بر ضرورت تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای احیای روند سیاسی با هدف تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرز‌های چهارم ژوئن ۱۹۶۷ و به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.

السیسی گفت: «تشکیل کشور فلسطین تنها راه دستیابی به صلحی عادلانه، فراگیر و پایدار در خاورمیانه است.»

این تماس تلفنی در شرایطی انجام شد که تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با رویارویی‌های نظامی میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایران از ماه فوریه همچنان ادامه دارد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه حملات نظامی علیه ایران را آغاز کردند. در ماه آوریل آتش‌بس برقرار شد و پس از آن، در ماه ژوئن یادداشت تفاهمی با میانجیگری کشور‌های منطقه به امضا رسید.

با این حال، تفاهم‌های حاصل‌شده بعداً فروپاشید و درگیری‌ها در ماه ژوئیه از سر گرفته شد؛ در همین حال، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی با هدف جلوگیری از گسترش جنگ در سراسر منطقه همچنان ادامه دارد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، رئیس جمهور مصر ، انگلیس
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