وزرای دفاع کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایجاد یک فرماندهی پیشرفته برای فرماندهی نظامی مشترک این شورا در کویت موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد وزیران دفاع کشور‌های عضو این شورا امروز با ایجاد یک فرماندهی پیشرفته برای فرماندهی نظامی مشترک در کویت موافقت کردند.

این تصمیم پس از نشست وزیران دفاع کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در بحرین اتخاذ شد.

فرماندهی نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس با هدف هماهنگی دفاعی و افزایش توان نظامی کشور‌های عضو در برابر تهدید‌های امنیتی منطقه‌ای تشکیل شده است. ایجاد یک فرماندهی پیشرفته در کویت را می‌توان گامی در جهت تقویت ساختار عملیاتی این نهاد و تسهیل هماهنگی میان نیرو‌های مسلح کشور‌های عضو دانست.

این تصمیم همچنین در شرایطی اتخاذ شده که کشور‌های عربی خلیج فارس با چالش‌هایی مانند ناامنی مسیر‌های دریایی، تهدید زیرساخت‌های انرژی و احتمال گسترش درگیری‌های منطقه‌ای مواجه‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره نشست اخیر در منامه، تصمیم وزیران دفاع تنها به ایجاد فرماندهی پیشرفته در کویت محدود نمی‌شود و اختصاص نیرو‌های نظامی متناسب با ماموریت این مرکز نیز در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام در راستای تقویت حضور عملیاتی فرماندهی مشترک و افزایش آمادگی دفاعی کشور‌های عضو در برابر تهدید‌های منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.

منبع: النشره

برچسب ها: شورای همکاری خلیج فارس ، کشورهای خلیج فارس ، جنگ منطقه ای
خبرهای مرتبط
ترس کشور‌های خلیج فارس از پیامد‌های حمله مجدد به ایران
عراقچی: هیچ‌گونه خصومتی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس نداریم
حمد بن جاسم خواستار تشکیل بلوک منطقه‌ای با مشارکت ایران شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روبیو: نیازی به عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست
بازداشت نظامی آمریکایی در انگلیس به ظن جاسوسی
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در سواحل عمان
یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت ۱۰۹ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
آسیب دیدن شناور شرکت نفت ابوظبی در پی حمله در آب‌های امارات
ادعای هگست: تلاش برای استیضاح من شکست می‌خورد
ونس تلاش برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا را «نمایشی مضحک» خواند!
هرتزوگ از کنست خواست مانع برگزاری انتخابات مجدد شود
زلنسکی مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی را «سازنده و محتوایی» توصیف کرد
یمن از حمله به فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی عربستان خبر داد
آخرین اخبار
بازداشت نظامی آمریکایی در انگلیس به ظن جاسوسی
ونس تلاش برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا را «نمایشی مضحک» خواند!
یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت ۱۰۹ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
توافق گروه هفت درباره ضرورت جلوگیری از خلأ امنیتی در لبنان
آسیب دیدن شناور شرکت نفت ابوظبی در پی حمله در آب‌های امارات
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در سواحل عمان
زلنسکی مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی را «سازنده و محتوایی» توصیف کرد
هرتزوگ از کنست خواست مانع برگزاری انتخابات مجدد شود
یمن از حمله به فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی عربستان خبر داد
روبیو: نیازی به عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست
ادعای هگست: تلاش برای استیضاح من شکست می‌خورد
لاوروف: اتحادیه اروپا با پیشنهاد آتش‌بس در پی خرید زمان برای اوکراین است
هدف الزیدی از سفر از پیش اعلام نشده به تهران چه بود؟
وزیر خارجه پاکستان: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مبنای ادامه مذاکرات ایران و آمریکا است
قطر از ادامه میانجی‌گری میان ایران و آمریکا خبر داد
استقرار فرماندهی نظامی شورای همکاری در کویت
تاکید روبیو بر توقف تامین مالی تسلیحات برای اسرائیل
رایزنی مصر و انگلیس برای مهار تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش جنگ
سفر وزیر دفاع عربستان به بحرین
کانادا تحریم ۱۱ نهاد ایرانی را دوباره فعال کرد
۷۸ درصد انگلیسی‌ها اسرائیل را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند
آغاز مذاکرات سه جانبه میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا در ابوظبی
رایزنی فشرده قطر با اروپا و عربستان درباره جنگ ایران پس از دیدار با ترامپ
الشرق فاش کرد: پنج سفر هیئت قطری به تهران در یک هفته
فرانسه از بررسی گزینه‌های مختلف در واکنش به یک حمله سایبری خبر داد
شهادت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی
کره شمالی، گوترش را فردی «جانبدار و غیرمسئول» خواند
روسیه چهار پست برق و چند کشتی باری اوکراین را هدف قرار داد
ران پل: جنگ با ایران و گرانی سوخت، جمهوری‌خواهان را در انتخابات مجازات کرد
حکیم جفریز: اولویت دموکرات‌ها توقف جنگ با ایران است