باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد وزیران دفاع کشور‌های عضو این شورا امروز با ایجاد یک فرماندهی پیشرفته برای فرماندهی نظامی مشترک در کویت موافقت کردند.

این تصمیم پس از نشست وزیران دفاع کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در بحرین اتخاذ شد.

فرماندهی نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس با هدف هماهنگی دفاعی و افزایش توان نظامی کشور‌های عضو در برابر تهدید‌های امنیتی منطقه‌ای تشکیل شده است. ایجاد یک فرماندهی پیشرفته در کویت را می‌توان گامی در جهت تقویت ساختار عملیاتی این نهاد و تسهیل هماهنگی میان نیرو‌های مسلح کشور‌های عضو دانست.

این تصمیم همچنین در شرایطی اتخاذ شده که کشور‌های عربی خلیج فارس با چالش‌هایی مانند ناامنی مسیر‌های دریایی، تهدید زیرساخت‌های انرژی و احتمال گسترش درگیری‌های منطقه‌ای مواجه‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره نشست اخیر در منامه، تصمیم وزیران دفاع تنها به ایجاد فرماندهی پیشرفته در کویت محدود نمی‌شود و اختصاص نیرو‌های نظامی متناسب با ماموریت این مرکز نیز در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام در راستای تقویت حضور عملیاتی فرماندهی مشترک و افزایش آمادگی دفاعی کشور‌های عضو در برابر تهدید‌های منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.

منبع: النشره