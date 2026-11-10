باشگاه خبرنگاران جوان - افتتاحیه دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، با حضور جمعی از مدیران ارشد، متخصصان، فعالان صنعت گردشگری و سرمایه‌گذاران در سالن خلیج فارس مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.

علی حسنلو در این مراسم، با طرح این پرسش که «چرا با وجود این همه اشتراکات فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و اقتصادی میان کشورهای منطقه هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت گردشگری خود به اندازه شایسته بهره ببریم؟» گفت: کشورهای اکو مجموعه‌ای بی‌نظیر از جاذبه‌های گردشگری را در اختیار دارند؛ اما در بسیاری از موارد، گردشگری کشورهای منطقه بیشتر در بازارهای داخلی خلاصه شده تا یک بازار منطقه‌ای به‌هم‌پیوسته و زمان آن رسیده است که نگاه خود را از معرفی جداگانه مقاصد، به طراحی یک منظومه گردشگری منطقه‌ای تغییر دهیم.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، جزیره کیش را با موقعیت جغرافیایی در خلیج فارس، سابقه تجارت دریایی و زیرساخت‌های مدرن، دارای ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری منطقه دانست و افزود: توسعه گردشگری درون‌منطقه‌ای، شناخت فرهنگی میان ملت‌ها و توزیع گسترده‌تر منافع اقتصادی سفر از مزایای این رویکرد است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش صرف تخت‌های اقامتی تضمین‌کننده رونق گردشگری نیست، اظهار کرد: یک مقصد موفق باید بازارهای خود را به‌درستی بشناسد و برای کشورهایی نظیر تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ترکیه و پاکستان برنامه‌های بازاریابی و محصول متناسب طراحی کند.

حسنلو بخش خصوصی را پیشران اصلی تحول در گردشگری خواند و تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و سرمایه‌گذاران بازیگران اصلی این عرصه هستند و وظیفه نهادهای دولتی، فراهم‌کردن بستر مناسب، تسهیل فرآیندها و کاهش موانع است.

وی محورهای تخصصی این سمپوزیوم شامل گردشگری پایدار و هوشمند، گردشگری تجاری، فرهنگی، آرامش، سلامت و بوم‌گردی را دارای اهمیت راهبردی برشمرد و خاطرنشان کرد: کیش می‌تواند به عنوان بستر شکل‌دهی زنجیره گردشگری سلامت و آرامش نقش‌آفرینی کند؛ مشروط بر آنکه ملاحظات زیست‌محیطی، ظرفیت برد جزیره و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در دستور کار قرار گیرد.

منبع خبر: روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش