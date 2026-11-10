ملی‌پوش فوق‌سنگین وزنه‌برداری ایران گفت: کتابم را با طلای جهان و المپیک می‌بندم و برای رسیدن به هدفم دیوانه‌وار تمرین می‌کنم و دوباره برمی‌گردم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی داوودی ملی‌پوش فوق سنگین وزنه‌برداری ایران درباره عملکردش در مسابقات جهانی گفت: یک ماه پیش بازی های آسیایی بودیم و دیروز هم جهانی به پایان رسید که متاسفانه از کسب مدال مجموع بازماندم و عنوان چهارم را کسب کردم. دریکضرب هم به مدال برنز رسیدم. در تمریناتم دو سال پیش یک بار ۲۱۰ را زده بودم و اولین بار در مسابقه بود که این وزنه در حال ثبت بود اما مهار نشد. در یکضرب و در وزنه ۲۶۱ مقداری سرگیجه گرفتم و آمدم سریع قیچی را بزنم که متاسفانه وزنه افتاد و بلافاصله هم نوبت خودم بود و حقیقتا هم سخت است و فکر نمی کنم دو بار پشت سر هم ۲۶۱ کار راحتی باشد. با این حال دوبار روی سینه کشیدم و روی قیچی افتاد.

وی گفت: هرچه بیشتر از مسابقه می گذرد بیشتر متوجه می‌شوم که چه اتفاقی افتاده است. هدفم بزرگ بود و به چیزهای بزرگ فکر می کردم. بلندپروازی هم کردم که مدال طلا بگیرم اما نشد. همان خدایی که یک ماه پیش با محبتش مدال بازی‌های آسیایی را به ما داد اینجا هم با حکمتش طلا را از ما گرفت و ریسک طلا و چهارم سرانجام به چهارمی ختم شد. در این چند وقت کم تلاش نکردم و تمام توانم را گذاشتم اما از این پس هم سعی می کنم و با تمام توان و قوا جلو می روم و مطمئنم در آینده اتفاقات خوبی را رقم می زنم.

داوودی عنوان کرد: رشته ما رشته سختی است. بعضی وقت ها لطاف دارد و بعضی وقت ها نامرد است. باخت برای همه سخت و دشوار است اما چیزی که می دانم این است که این کتابی است که همچنان باز است و مطمئن باشید این کتاب را با طلای جهان و المپیک می بندم و دیروز هم خیلی به آن نزدیک بودم. هروقت که باختم و اتفاقی برایم افتاده با انرژی مضاعف و شرایط بهتر برگشتم. شرایطم دیروز خوب بود و از این به بعد هم با تمام توان تلاش می کنم و دیوانه‌وار تمرین می کنم تا به هرچه که می‌خواهم برسم.

ملی‌پوش فوق سنگین وزنه‌برداری ایران خاطرنشان کرد: رقیب عراقی را دیدید که در حرکت دوم و سوم من چه استرسی داشت ولی اگر ما همیشه ببریم یا ببازیم ورزش قشنگ نیست. همیشه دوست داشتم دل مردم را شاد کنم و آن ها شایسته داشتن عنوان قوی ترین مرد هستند. قطعا با تمرین و تلاش بیشتر به آن می رسیم.

برچسب ها: وزنه برداری فوق سنگین ، مسابقات وزنه‌برداری
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