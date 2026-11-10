رئیس کانون نهاد‌های تأیید صلاحیت‌شده ایران گفت:تحولات فناوری و تغییر الزامات استاندارد، ضرورت تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری علیرضا محب‌علی، رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران، در حاشیه نشست راهبردی آزمایشگاه‌های غذا و دارو که با همکاری سازمان غذا و دارو و کانون برگزار شد، با اشاره به جایگاه آزمایشگاه‌ها در نظام ارزیابی انطباق اظهار کرد: تقویت ظرفیت‌های تخصصی آزمایشگاه‌ها، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، وارداتی و صادراتی و صیانت از سلامت جامعه دارد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های فعالیت آزمایشگاه‌ها و ضرورت بازنگری در تعرفه خدمات تخصصی افزود: پایداری فعالیت این مراکز مستلزم حمایت مؤثر دولت، رفع موانع اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه زیرساخت‌های فنی و تخصصی است.

محب‌علی همچنین با اشاره به اهمیت تداوم خدمات آزمایشگاهی در شرایط بحرانی، از تلاش فعالان این حوزه برای حفظ جریان خدمات تخصصی در دوران جنگ اخیر یاد کرد و تأکید داشت: استمرار فعالیت آزمایشگاه‌ها در چنین شرایطی، نقش مهمی در حفظ زنجیره نظارت بر کیفیت و سلامت محصولات ایفا می‌کند.

رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران با بیان اینکه تحولات فناوری و تغییر الزامات استاندارد، ضرورت تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی را افزایش داده است، گفت: کانون با پیگیری مطالبات صنفی و انتقال مسائل آزمایشگاه‌ها به دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه سازمان غذا و دارو، تلاش می‌کند زمینه رفع چالش‌ها و تقویت توان تخصصی این مجموعه‌ها را فراهم کند.

وی با اشاره به تقاضای حضور بیش از ۵۰۰ نفر در این نشست، این استقبال را نشانه اهمیت مسائل آزمایشگاهی و ضرورت تداوم گفت‌وگوهای تخصصی دانست.

محب‌علی در پایان ابراز امیدواری کرد با اصلاح متناسب تعرفه‌ها، حمایت دولت و تقویت همکاری‌های نهادی، زمینه توسعه آزمایشگاه‌های سلامت‌محور و ایفای مؤثرتر نقش آن‌ها در ارتقای کیفیت محصولات و حفاظت از سلامت جامعه فراهم شود.

 

برچسب ها: کیفیت ، تولید
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