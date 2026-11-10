معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، از رشد ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌شده در بخش راهداری استان طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مرتضی بهداروندی معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد هفت‌ماهه این اداره کل اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت راه‌های ارتباطی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان، اقدامات گسترده‌ای در بخش نگهداری، بهسازی و احداث راه‌ها انجام شده است.

او افزود: میزان اعتبارات هزینه‌شده در حوزه راهداری طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ به ۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به عملکرد حوزه نگهداری و بهسازی راه‌ها بیان کرد: در این مدت، ۲۸۰ کیلومتر عملیات لکه‌گیری، ۷۸ کیلومتر آسفالت حفاظتی و ۷۴ کیلومتر ساخت راه فرعی و روستایی انجام شده است که به ترتیب رشد ۶۷، ۱۷ و ۱۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

بهداروندی همچنین از اجرای ۴۴ کیلومتر روکش آسفالت بزرگراهی و ۱۰۰ کیلومتر روکش راه اصلی در سطح استان خبر داد و گفت: در بخش درزگیری نیز ۱۰ کیلومتر عملیات انجام شده است.

او با تأکید بر اهمیت نگهداری مستمر راه‌های ارتباطی استان یادآور شد: توسعه و بهسازی راه‌های اصلی، بزرگراهی، فرعی و روستایی در کنار اجرای عملیات نگهداری و ایمن‌سازی، از اولویت‌های این اداره کل است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تأمین اعتبارات لازم، سطح کیفی راه‌ها و ایمنی تردد کاربران جاده‌ای را ارتقا دهیم.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: استمرار اجرای پروژه‌های راهداری و توجه ویژه به راه‌های روستایی و محورهای پرتردد، نقش مهمی در تسهیل تردد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای در استان خوزستان دارد.

برچسب ها: حمل و نقل جاده ای ، راهداری خوزستان
خبرهای مرتبط
اجرای ۱۵۰ کیلومتر خط کشی در سطح محورهای امیدیه
اعلام آمادگی راهداری خوزستان برای جذب سرمایه گذاری در زمینه نصب پل‌های عابر پیاده در استان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رشد ۷۰ درصدی برداشت خرما در خرمشهر
آخرین اخبار
رشد ۷۰ درصدی برداشت خرما در خرمشهر
رشد ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌شده در حوزه راهداری خوزستان طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵
مرز مسافری و تجاری چذابه بازگشایی شد