باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مرتضی بهداروندی معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد هفت‌ماهه این اداره کل اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت راه‌های ارتباطی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان، اقدامات گسترده‌ای در بخش نگهداری، بهسازی و احداث راه‌ها انجام شده است.

او افزود: میزان اعتبارات هزینه‌شده در حوزه راهداری طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ به ۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به عملکرد حوزه نگهداری و بهسازی راه‌ها بیان کرد: در این مدت، ۲۸۰ کیلومتر عملیات لکه‌گیری، ۷۸ کیلومتر آسفالت حفاظتی و ۷۴ کیلومتر ساخت راه فرعی و روستایی انجام شده است که به ترتیب رشد ۶۷، ۱۷ و ۱۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

بهداروندی همچنین از اجرای ۴۴ کیلومتر روکش آسفالت بزرگراهی و ۱۰۰ کیلومتر روکش راه اصلی در سطح استان خبر داد و گفت: در بخش درزگیری نیز ۱۰ کیلومتر عملیات انجام شده است.

او با تأکید بر اهمیت نگهداری مستمر راه‌های ارتباطی استان یادآور شد: توسعه و بهسازی راه‌های اصلی، بزرگراهی، فرعی و روستایی در کنار اجرای عملیات نگهداری و ایمن‌سازی، از اولویت‌های این اداره کل است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تأمین اعتبارات لازم، سطح کیفی راه‌ها و ایمنی تردد کاربران جاده‌ای را ارتقا دهیم.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: استمرار اجرای پروژه‌های راهداری و توجه ویژه به راه‌های روستایی و محورهای پرتردد، نقش مهمی در تسهیل تردد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای در استان خوزستان دارد.