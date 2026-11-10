رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران با رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی هوافضای سپاه انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه انجام شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بازدید از شهر موشکی راهبردی هوافضای سپاه گفت آثار موشک‌های پیشرفته در میدان جنگ دشمنان را غافلگیر خواهد کرد.

در این بازدید از سلاح‌های جدید و یکی از موشک‌های پیشرفته و شگفتی‌ساز هم رونمایی شد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران هم در این مراسم گفت: توانمندی‌های به‌یادگارمانده از فرماندهان ارزشمند نیروی هوافضا، امروز ابزاری دفاعی، مستحکم و قابل اتکا برای حفاظت از مردم بزرگوار و پیروی از فرمایشات و منویات فرماندهی معظم کل قوا در برابر دشمنان است. امروز به شکلی قابل قبول و قابل اتکا، آمادگی مقابله با هر تهدیدی را در منطقه و فرامنطقه داریم.

سردار موسوی افزود: با اتکا به مردم بزرگواری که امروز معجزه‌گون مبعوث شده‌اند و بیش از ۹ ماه حضور ارزشمند خود را در میدان‌ها و خیابان‌ها به نمایش گذاشته‌اند، صلابت، استقامت و پایمردی خود را در برابر دشمنان نشان خواهیم داد و آنان را از هرگونه خطا و اشتباه منصرف خواهیم کرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران تاکید کرد: اگر ضرورت پیدا کند، تمام ظرفیت‌های آنان را در منطقه و فرامنطقه زیر آتش خود خواهیم گرفت و چیزی جز شکست و هزیمت برای دشمن باقی نخواهیم گذاشت؛ در همه عرصه‌های نبرد، رزمندگان نیروی هوافضا همچون ۲ جنگ گذشته پای کار نظام خواهند بود.