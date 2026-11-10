رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران با رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی هوافضای سپاه انجام شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه انجام شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بازدید از شهر موشکی راهبردی هوافضای سپاه گفت آثار موشک‌های پیشرفته در میدان جنگ دشمنان را غافلگیر خواهد کرد. 

 در این بازدید از سلاح‌های جدید و یکی از موشک‌های پیشرفته و شگفتی‌ساز هم رونمایی شد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران هم در این مراسم گفت: توانمندی‌های به‌یادگارمانده از فرماندهان ارزشمند نیروی هوافضا، امروز ابزاری دفاعی، مستحکم و قابل اتکا برای حفاظت از مردم بزرگوار و پیروی از فرمایشات و منویات فرماندهی معظم کل قوا در برابر دشمنان است. امروز به شکلی قابل قبول و قابل اتکا، آمادگی مقابله با هر تهدیدی را در منطقه و فرامنطقه داریم.

سردار موسوی افزود: با اتکا به مردم بزرگواری که امروز معجزه‌گون مبعوث شده‌اند و بیش از ۹ ماه حضور ارزشمند خود را در میدان‌ها و خیابان‌ها به نمایش گذاشته‌اند، صلابت، استقامت و پایمردی خود را در برابر دشمنان نشان خواهیم داد و آنان را از هرگونه خطا و اشتباه منصرف خواهیم کرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران تاکید کرد: اگر ضرورت پیدا کند، تمام ظرفیت‌های آنان را در منطقه و فرامنطقه زیر آتش خود خواهیم گرفت و چیزی جز شکست و هزیمت برای دشمن باقی نخواهیم گذاشت؛ در همه عرصه‌های نبرد، رزمندگان نیروی هوافضا همچون ۲ جنگ گذشته پای کار نظام خواهند بود.

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران + فیلم و تصاویر

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برچسب ها: سپاه پاسداران ، موشک ، سردار موسوی ، ستاد کل نیروی مسلح
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۱۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
ایران عزیز هرچی میتونی پهپاد و موشک بساز که الان شرایط جنگ از هر وقت دیگه به ایران نزدیک تره باید آمادگی کامل داشت برای نبرد
اگر لازم شد باید ایران اولین ضربه رو بهشون بزنه صبر جایز نیست
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
کور شود چشم دشمنان داخلی ، کودتاچیان و خارجی..
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
نوک تیزی موشک ها بره تو قسمت انتهایی دستگاه گوارش اون کسایی در داخل کشور که قلبشون با آمریکا و اسرائیله
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
عالی است
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
شما افتخار ما هستید
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۲۰:۴۷ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
درود و سلام خدا بر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
خبرنگاران یا فیلم برداری ها را با چشم بسته ببرند شهر موشکی گذارش بگیرند باید اونجا محفوظ بماند از دید نفوذی های داخلی خبرنگاران انسان های شریفی هستند اما اگر لو برود بدست نفوذی های داخلی برسه اونها هم راپرد به خارج میدهند در قدیم گفتن دیوار موش داره موش هم گوش داره
۱
۲
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United States of America
ناشناس
۱۷:۲۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
تویض روغن ماشین تیبا با قیمت جدید ۸ میلیون تومن ، اصلابه فکر مردم نیستید
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
درود بیکران بر شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده و یارانشان
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
بزرگ ترین اشتباه بود که رونمایی شد
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
سلام ودرود و خدا قوت خدمت برادرانمان در هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ما با شماییم علی یارتان-روز رونمایی از بممب اتم ایرانی رو هم اعلام کنید مامنتظریم
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
درود خدا بر شما مدافعان وطن
زنده باد ایران و ایرانی
درود برشرافت و مردانگی شما
خدا مارا بر دشمنان پیروز خواهد کرد انشالله
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
عبدالکریم
۱۶:۳۲ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
فقط میتونم بگم خدا یاورتان قهرمانان
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
جای شهر بازی ساختن به فکر معیشت مردم باشید جلو گرانی ها رو بگیرید
۵
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
هزاران ماشاالله به تمام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران........

هزاران ماشاالله به ایران و ایرانی........

انشالله رونمایی از موشک قاره پیما و بمب اتم ایرانی........
۱۶
۷۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
هزاران ماشالاااا ک خیلی ساده یم و همه چیرو لو میدیم
۱۲
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