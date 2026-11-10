تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر ارتقای خدمات به زائران ایرانی در حج ۱۴۰۶

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در جریان سفر به عربستان با حسن زرنگار، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار موضوعات مرتبط با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای حضور زائران ایرانی در موسم حج آینده مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف درباره راهکار‌های تقویت همکاری‌ها، تسهیل امور اجرایی و کنسولی و فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به حجاج تبادل نظر کردند.

رشیدیان با اشاره به ضرورت هماهنگی مستمر میان مجموعه‌های مسئول در حوزه حج و زیارت و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در جده، بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پیگیری امور زائران و رفع موانع احتمالی در مسیر ارائه خدمات تأکید کرد.

در این نشست همچنین بر اهمیت تعامل و همکاری بخش‌های مرتبط در مراحل مختلف اعزام، حضور و بازگشت زائران تأکید شد تا با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی‌های به‌موقع، زمینه تشرف هموطنان به سرزمین وحی و بهره‌مندی آنان از خدمات شایسته در فضایی توأم با عزت، کرامت، امنیت و سلامت فراهم شود.

همچنین دراین نشست محمد حسن شیخ الاسلامی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی نیز حضور یافت و درخصوص راهکار‌های خدمت رسانی هر چه بهتر به ضیوف الرحمان تبادل نظر کرد.