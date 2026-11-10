وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد دونالد ترامپ معتقد است با توجه به توان مالی اسرائیل، واشنگتن دیگر نباید هزینه تسلیحاتی این رژیم را تأمین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد دونالد ترامپ معتقد است اسرائیل با توجه به وضعیت اقتصادی و توان مالی کنونی خود، دیگر به تأمین مالی تسلیحاتی از سوی واشنگتن نیاز ندارد و باید هزینه خرید سلاح‌های مورد نیازش را خودش پرداخت کند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، روبیو روز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزیران امور خارجه گروه هفت در پاریس گفت اسرائیل همچنان می‌تواند تسلیحات مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری کند، اما از نگاه ترامپ، واشنگتن دیگر نباید هزینه تأمین مالی این خرید‌ها را بر عهده بگیرد.

وی افزود رئیس‌جمهور آمریکا خواهان پایان یافتن هرچه سریع‌تر بخش مربوط به تأمین مالی کمک‌های نظامی به اسرائیل است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ از تصمیم خود برای توقف برنامه کمک نظامی چهار میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل تا پایان سال جاری میلادی خبر داد؛ تصمیمی که می‌تواند بر سازوکار حمایت مالی واشنگتن از تل‌آویو تأثیر بگذارد و نشانه‌ای از تمایل دولت آمریکا برای بازنگری در نحوه تأمین هزینه‌های نظامی این رژیم باشد.

منبع: بریکینگ د نیوز

برچسب ها: مارکو روبیو ، آمریکا و اسرائیل
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