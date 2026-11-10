باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی صراف امروز در حاشیه دیدار از کتابخانه مرحوم مینوی با اشاره به انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره آسیب‌دیدگی کتابخانه مرحوم استاد مینوی طی بارندگی اخیر اظهار کرد: بر اثر یادداشتی که در فضای مجازی منتشر شد، مطلع شدیم که کتابخانه مرحوم استاد مینوی آسیب دیده و گفته شده بود نسخه‌های خطی این کتابخانه دچار آسیب جدی شده‌اند. وظیفه ماست که حافظ میراث ملی و فرهنگی کشورمان باشیم.



وی با اشاره به جایگاه فرهنگی مرحوم مینوی افزود: مرحوم مینوی در یکی از یادداشت‌های خود نوشته است که اگر به اندازه بال یک پشه در خدمت به فرهنگ ایران و پیشرفت فرهنگی کشور نقش داشته باشد، عمرش بیهوده نبوده است. بنابراین باید از شخصیتی که تا این اندازه فرهنگ‌بان و فرهنگ‌مدار بوده است، قدردانی کنیم.



وزیر علوم ادامه داد: بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع، به همراه رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از محل کتابخانه بازدید کردیم. همان‌طور که مشاهده شد، تنها بخش کوچکی از دیوار، در ابعادی حدود یک در دو متر، دچار رطوبت شده بود و حدود هفت تا هشت نسخه کتاب چاپی خیس شده بودند که دوستان آن‌ها را خشک کردند و در حال حاضر نیز قابل استفاده هستند. البته با صحافی مناسب‌تر، امکان استفاده بهتر و طولانی‌تر از این کتاب‌ها فراهم خواهد شد.



هیچ نسخه خطی در کتابخانه استاد مینوی آسیب ندیده است



سیمایی صراف با تأکید بر اینکه هیچ نسخه خطی در این حادثه آسیب ندیده است، تصریح کرد: نسخه‌های خطی این کتابخانه در مخزن دیگری نگهداری می‌شوند که کاملاً ایمن است. بنابراین برخلاف برخی مطالب منتشرشده، هیچ نسخه خطی از بین نرفته یا آسیب ندیده است و تنها هشت نسخه کتاب چاپی جیبی بر اثر رطوبت خیس شده بودند.



وی درباره علت بروز این مشکل توضیح داد: از یک سو، ساختمان بلندمرتبه‌ای در مجاورت منزل در حال احداث است که امکان مرمت دیوار از پشت و از بیرون ساختمان را محدود کرده و از سوی دیگر، این بنا قدیمی است و احتمالاً طی سال‌های گذشته نیز توجه کافی به نگهداری آن نشده است.



کتابخانه مینوی از حالت محدود خارج می‌شود



وزیر علوم با اشاره به برنامه‌های وزارت علوم برای حفاظت و بهره‌برداری از این مجموعه فرهنگی گفت: بنا داریم این میراث ارزشمند را در معرض استفاده عموم قرار دهیم؛ چراکه بهینه نیست کتابخانه‌ای با چنین مخزن ارزشمندی محدود و بلااستفاده باقی بماند و افراد نتوانند از منابع آن بهره‌برداری کنند.



سیمایی صراف با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای انتشار آثار و یادداشت‌های مرحوم مینوی خاطرنشان کرد: اقدام ارزشمندی که در حال انجام است، جمع‌آوری و انتشار حاشیه‌نویسی‌های مرحوم مینوی بر کتاب‌هاست. این حاشیه‌ها از ارزش علمی و میراثی بالایی برخوردارند.



وی افزود: خوشحال می‌شویم افرادی با صدای بلند از میراث فرهنگی کشورمان حفاظت و درباره آن اطلاع‌رسانی کنند؛ چراکه چنین موضوعاتی موجب می‌شود ما نیز دقت و توجه بیشتری به خرج دهیم. با این حال، اطلاع‌رسانی باید مبتنی بر واقعیت باشد و نه بزرگ‌نمایی صورت بگیرد و نه کوچک‌نمایی.



وزارت علوم برای مرمت و بهسازی کتابخانه اعلام آمادگی کرد



وزیر علوم با اعلام آمادگی برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز حفاظت از این مجموعه گفت: اعلام کرده‌ایم اگر برای حفظ ساختمان به هزینه‌ای نیاز باشد، وزارت علوم آمادگی دارد هزینه‌های لازم برای بهسازی و بهینه‌سازی ساختمان را تأمین کند.



سیمایی صراف در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌دیدگی نامه‌های استاد مینوی نیز تأکید کرد: هیچ نامه‌ای از بین نرفته است. اگر از طبقات بالا بازدید کنید، مشاهده خواهید کرد که تنها هشت نسخه کتاب چاپی و جیبی خیس شده بودند. کتاب‌هایی هم که روی زمین قرار دارند، از قفسه‌ها خارج شده‌اند تا وضعیت آن‌ها بررسی شود و قرار گرفتن آن‌ها روی زمین به معنای آسیب‌دیدگی یا از بین رفتنشان نیست.



وی در پایان با اشاره به ضرورت صیانت از میراث فرهنگی کشور اظهار کرد: این‌ها میراث کهن ما هستند و گاهی به دلایل مالی یا مدیریتی، نگهداری و اداره آن‌ها با مشکلاتی مواجه شده است. امیدواریم بتوانیم نگهبان و امانت‌دار خوبی برای فرهنگ ایران باشیم و از سیستم‌های نوین برای حفاظت از کتاب‌های آسیب‌دیده استفاده کنیم.

منبع: وزارت علوم