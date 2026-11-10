وزارت خارجه قطر از تداوم تلاش‌ها برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن و دریافت واکنش‌های مثبت از دو طرف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه قطر امروز سه‌شنبه اعلام کرد که هیئت این کشور بدون وقفه برای پایان دادن به وضعیت عدم اطمینان درباره بحران میان آمریکا و ایران تلاش می‌کند.

این وزارتخانه تاکید کرد تلاش‌های میانجیگرانه میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و دو طرف واکنش‌های مثبتی به این تلاش‌ها نشان داده‌اند.

وزارت خارجه قطر همچنین با تاکید بر همبستگی کامل این کشور با عربستان سعودی اعلام کرد: «ما از تمامی اقداماتی که عربستان برای حفظ امنیت خود انجام می‌دهد، حمایت می‌کنیم.»

این وزارتخانه افزود دیدار محمد بن عبدالرحمن، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید، مثبت و سازنده بوده است.

وزارت خارجه قطر در ادامه هشدار داد: «نزدیک شدن فصل زمستان در شرایطی که تنگه هرمز همچنان بسته است، هزینه‌های بحران میان واشنگتن و تهران را افزایش می‌دهد.»

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ با ایران ، آمریکا و قطر
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