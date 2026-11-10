باشگاه خبرنگاران جوان - برای چشیدن لذت غذاخوردن در کنار هم نیازی به تدارک‌دیدن غذا‌های گران‌قیمت یا سفره‌های رنگین نیست و گاهی با یک تغییر کوچک در محیط می‌توانیم همان غذای ساده را به یک ضیافت دلچسب تبدیل کنیم و روان اعضای خانواده را التیام ببخشیم.

امام صادق (ع) در روایتی دلنشین می‌فرمایند نشستن بر سر سفره را طولانی کنید چرا که این لحظات از عمر شما حساب نمی‌شود (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۶۸). روان‌شناسی ثابت کرده است که طعم غذا و میزان رضایت ما از آن فقط به دهان محدود نمی‌شود.

پروفسور چارلز اسپنس استاد روان‌شناسی تجربی دانشگاه آکسفورد در گفت‌و‌گو با گاردین و در کتاب دانش نوین غذاخوردن با معرفی علم گاستروفیزیک نشان می‌دهد که مغز ما با ترکیب ورودی‌های بینایی و شنوایی طعم‌ها را می‌سازد. مطالعات او ثابت می‌کند وقتی یک خوراکی خوشایند مثل یک‌تکه شکلات را با یکی از اعضای خانواده تقسیم می‌کنیم مغز طعم آن را به شکل معناداری لذیذتر درک می‌کند. همچنین غذاخوردن در یک جمع چهارنفره خانوادگی میزان مصرف و لذت‌بردن از سفره را تا ۷۵ درصد افزایش می‌دهد و این دقیقاً همان رمز پنهانی است که پیشوایان ما برای آرامش روان خانواده به آن اشاره کرده‌اند.

شعبده‌بازی حواس برای درک عمیق‌تر لذت غذاخوردن

برای پیاده‌سازی این یافته‌های علمی شگفت‌انگیز در خانه نیازی به ابزار پیچیده ندارید و در یک شب تعطیل می‌توانید آزمایشگاه پروفسور اسپنس را در مقیاس کوچک برای خانواده خود بازسازی کنید. یک خوراکی واحد مانند فرنی یا ماست را در نظر بگیرید و از اعضا بخواهید به میزان شیرینی یا ترشی آن از یک تا ده امتیاز بدهند. این سرگرمی راهکاری علمی برای کاهش مصرف قند و نمک بدون کاستن از طعم غذا است.

جادوی رنگ‌ها و ظرف‌های سفالی

آزمایش‌ها نشان می‌دهد تغییر رنگ ظرف می‌تواند درک مغز از شیرینی غذا را تا ۱۰ درصد بدون افزودن حتی یک گرم شکر افزایش دهد. فرنی یا دسر خود را یک‌بار در کاسه‌های سفید و بار دیگر در کاسه‌های رنگی سرو کنید. افزودن رنگ زرد به ظرف نوشیدنی طعم لیمویی و مرکباتی قوی‌تری را به مغز القا می‌کند و ظروف با رنگ‌های گرم طعم شیرینی را قوت می‌بخشند.

سمفونی طعم‌ها با نوای موسیقی ایرانی

صدا و موسیقی مستقیماً طعم را تغییر می‌دهند. از بچه‌ها بخواهید چشمانشان را ببندند و یک قاشق از غذا را در حالی بخورند که موسیقی سنتی با صدای زیر مانند سنتور پخش می‌شود. صدای زیر طعم شیرینی را تقویت می‌کند. سپس همان غذا را با پخش صدای بم مانند کوبه‌های تنبک امتحان کنید. صدای بم تلخی خوراکی‌ها را برجسته می‌سازد و مغز طعم متفاوتی را تجربه می‌کند.

نورپردازی و شریک‌شدن در سفره

پروفسور اسپنس در مهمانی‌های شام خود از نورپردازی برای تغییر طعم استفاده می‌کند و شما نیز با تغییر نور اتاق می‌توانید همین تجربه را بسازید. از سوی دیگر مطالعات هم‌خوری نشان می‌دهد شخصی که در جمع اولین نفر غذا می‌کشد بیش از دیگران از غذای خود لذت می‌برد. پس این بار اجازه دهید کسی که در آن روز بیشتر خسته شده است اولین نفر باشد و یک ظرف غذای مشترک را در مرکز سفره قرار دهید تا طعم محبت در مغزتان تثبیت شود.

این بازی‌های کوچک حسی در کنار سفره شام به‌ظاهر یک سرگرمی ساده هستند، اما در لایه‌های عمیق‌تر خود پیوند‌های عاطفی را محکم می‌کنند و نشان می‌دهند ما قدرت این را داریم که حتی در سخت‌ترین شرایط محیط اطرافمان را با دست‌های خود به نفع آرامش روان عزیزانمان تغییر دهیم. دفعه بعد که دور هم جمع می‌شوید به یاد داشته باشید که طعم‌ها در قلب و مغز شما شکل می‌گیرند و لذت غذاخوردن زمانی به اوج می‌رسد که چاشنی محبت و توجه به آن اضافه شود.

منبع: فارس