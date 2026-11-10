پل بایلر کلاله بازگشایی شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - محسن قائمی اظهار کرد: بر اثر بارش‌های شدید دو روز اخیر تنها چند محور مواصلاتی استان دچار آب‌گرفتگی و گل‌ولای شدند.

وی گفت:محور‌های آب گرفته شامل محور گرگان به آق‌قلا (محدوده امیرآباد تا روستای محمدآباد و محدوده دهنه پل رودخانه قره‌سو)، محور آزادشهر- تیل‌آباد در محدوده روستای کاشیدار و محور‌های دوزین، مینودشت، تنگه چهل‌چای و چمانی و همچنین محور فارسیان گالیکش می‌شود.

به گفته وی، راهداران همزمان با برقراری تردد، عملیات لایروبی و پاکسازی کانال‌های حاشیه راه انجام داده و حجم زیادی از ضایعات ناشی از سیلاب وارد شده را با استفاده از ماشین‌آلات مکانیکی پاکسازی کردند.

قائمی ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از این نقاط پاکسازی شده و با توجه به بارش‌های شدید شب گذشته در ارتفاعات و مناطق جنگلی استان، در حال حاضر ترافیک عبوری جاده‌های اصلی استان برقرار و روان است.