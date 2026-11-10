آیت الله حسینی بوشهری با صدور پیامی درگذشت مرحوم کوروش زارعی هنرمند متعهد و انقلابی و بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان-متن پیام تسلیت آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت هنرمند متعهد و انقلابی جناب آقای مرحوم کوروش زارعی (رحمة الله علیه) را به خانواده محترم معزی، جامعه هنری کشور و به ویژه هنرمندان قمی و همکاران و دوستان آن شخصیت ارجمند تسلیت می‌گویم.

این هنرمند عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون در تولید و ترویج نمایش‌های آیینی و مذهبی، نقشی مؤثر و فعالانه داشت و در این میدان به پرورش و تربیت علاقمندان به هنر‌های نمایشی پرداخت.

از خداوند متعال برای آن هنرمند خدوم، انقلابی و متدین، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان و وابستگان آن مرحوم، صبر و اجر مسئلت دارم.

سید هاشم حسینی بوشهری

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

گفتنی است مرحوم کوروش زارعی بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون و از چهره‌های باسابقه هنر‌های نمایشی که متولد سال ۱۳۵۱ در میناب استان هرمزگان بود، بعد از تحمل مدتی بیماری، یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ درگذشت.

آیین تشییع پیکر این هنرمند برجسته، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از مسجد امام حسن عسکری (علیه السلام) واقع در چهارراه بازار به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) انجام خواهد شد و نماز میت نیز به امامت آیت‌الله حسینی بوشهری اقامه می‌شود.