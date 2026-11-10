فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری سه نفر و کشف ۱۳ کیلو و ۷۴۷ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه در سنندج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی، فعالیت سه نفر در زمینه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در عملیاتی ضربتی به مخفیگاه این افراد در یکی از محلات سنندج ورود کرده و هر سه متهم را دستگیر کردند.

سردار الهی با اشاره به کشفیات این عملیات بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۱۳ کیلو و ۷۴۷ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.