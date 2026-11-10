رئیس جمهور در حکمی حسین فروزان را به عنوان مشاور خود در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در حکم انتصاب آقای حسین فروزان  به‌عنوان مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن بهره‌مندی از امکانات موجود و ظرفیت صاحب‌نظران، با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت و آبادانی و کمک به توسعه اقتصادی کشور مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین فروزان

دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به‌عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از امکانات موجود و ظرفیت صاحب‌نظران، با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت و آبادانی و کمک به توسعه اقتصادی کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مشاور رئیس جمهور
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