پیگیری روند تشکیل کمیته مشترک ایران و اروگوئه

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در دیدار با بلاردو نیکولا سفیر اروگوئه در تهران، از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور سخن گفت و به خدمات فنی مهندسی، فناوری‌های نوین پتروشیمی، پالایشگاهی و کشاورزی به عنوان زمینه‌های مناسب برای تقویت روابط بین دو کشور اشاره کرد.

وی با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در ایران، تولید قطعات و ماشین‌آلات صنعتی مانند لودر، تراکتور و کمباین، صادرات محصولات کشاورزی، چرم، کفش و انواع محصولات دارویی به کشور اروگوئه را امکان‌پذیر دانست و افزود: با تکیه بر همین حوزه‌ها می‌توانیم سطح مناسبات بین دو کشور را که در حال حاضر بسیار محدود است، توسعه دهیم.

رئیس اتاق ایران به واردات برنج و گوشت از اروگوئه به ایران و صادرات اوره، آمونیاک و انواع کود از ایران به اروگوئه اشاره کرد و گفت: در گذشته چنین مناسباتی بین ایران و اروگوئه در جریان بوده و امروز احیای این مبادلات را باید مورد توجه قرار داد چراکه اعتقاد داریم شرایط برای تعریف سازوکارهای لازم در این رابطه مهیاست.

وی از آمادگی اتاق ایران برای تقویت روابط بین دو کشور، بسترسازی برای برقراری روابط بین فعالان اقتصادی دو طرف و امکان استقبال از یک هیات تجاری از اروگوئه خبر داد.

رئیس اتاق ایران به تفاهمی که در گذشته برای ایجاد کمیته مشترک بین ایران و اروگوئه امضا شده است، اشاره کرد و اجرایی شدن آن را در مسیر مناسبات اقتصادی بین دو کشور مؤثر توصیف کرد.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره شرایط حاکم بر ایران و منطقه سخن گفت و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حفظ ارزش‌ها، ارتباط بین‌المللی با کشورهای مختلف را هدف قرار داده و دنبال جنگ و مناقشه نیست. موفقیت و سلامت همه ملت‌ها محترم است و از تجاوزهای غیرقانونی دفاع و حمایت نمی‌کنیم.

رئیس اتاق ایران ارتباط موثر و مستمر بین سفارت اروگوئه در تهران و اتاق ایران را مورد توجه قرار داد و افزود: از این طریق می‌توانیم هماهنگی‌های لازم برای ارتباط بین فعالان اقتصادی دو طرف در رشته‌های مختلف را دنبال کنیم.

اروگوئه و آمریکای لاتین بازاری مناسب برای محصولات پتروشیمی، انواع کود و پلاستیک ایران

در ادامه بلاردو نیکولا سفیر اروگوئه در تهران نیز به سطح بالای فرهنگ، ساختار تمدنی و تاریخی ایران اشاره کرد و در عین حال از اهمیت تلاش‌ها در راستای تقویت روابط بین دو کشور سخن گفت.

سفیر اروگوئه در تهران با نگاهی به شرایط پیچیده در منطقه که ایران را درگیر کرده است، اظهار امیدواری کرد که ایران به زودی از این وضعیت با سربلندی خارج و شرایط برای توسعه روابط فراهم می‌شود.

وی از علاقه‌مندی تجار اروگوئه برای همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی صحبت کرد و افزود: برابر با این علاقه زمینه‌های همکاری را بررسی کردیم. البته باید یادآوری کنم که اقتصاد اروگوئه با محوریت بخش خصوصی حرکت می‌کند.

منبع: اتاق بازرگانی