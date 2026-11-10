رقابت‌های کیک‌جیتسوی استان قم در بخش سابمیشن در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با معرفی برترین‌ها پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان-در بخش نونهالان رقابت‌های کیک‌جیتسوی استان  قم، گروه الف، محمدمهدی رنجبر، امیرعباس مروتی، محمدصادق صفری، امیرعلی قربانی، علی‌عباس حسینی، محمدعلی صالح، علی‌اصغر پیری، امیرعباس مرادی و ابوالفضل داوده در جمع نفرات برتر قرار گرفتند.

در گروه ب این رده سنی نیز امیرعلی اروجی، مهدی صالح، امیرعلی حسینی، عباس گریزپا، محمدمعین حامدی، سیدمهدی حسینی، سجاد نوری و علیرضا اولاد به‌عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در رده نوجوانان، طا‌ها بهزادی، محمد رستمی، امیرحسین عزیزی، محسن حسینی و امیرمهدی عبدی عناوین برتر را کسب کردند.

همچنین در رده جوانان، امیرحسین قره‌داغی، ابوالفضل عبدی، علی ابراهیمی، میرزاحسین حسینی و محمدمهدی جعفری و در رده بزرگسالان، امیررضا سلمانی، مهدی ساقی، مرتضی شیخ‌مرادی و سعید مصطفایی در فهرست برترین‌های مسابقات کیک‌جیتسو قم در بخش سابمیشن قرار گرفتند.

منبع:ورزش و جوانان قم

برچسب ها: ورزش های رزمی ، کیک جیتسو
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