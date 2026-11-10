وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار گزارشی از روند برگزاری کنسرت‌های موسیقی پس از جنگ رمضان اعلام کرد: در این مدت مجموعا ۷۰۸ کنسرت در ۲۶ استان برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روند فعالیت‌های صحنه‌ای موسیقی در کشور پس از جنگ رمضان تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، با ثبت مجموعاً ۷۰۸ اجرای زنده در ۲۶ استان، حاکی از استمرار پویایی صحنه و بازگشت شور اجتماعی در استان‌های مختلف کشور است؛ فرآیندی که زمینه حضور هنرمندان و میزبانی از علاقه‌مندان موسیقی در سالن‌های مختلف کشور را فراهم کرده است.

بررسی پراکندگی جغرافیایی اجراهای برنامه‌ریزی شده نشان می‌دهد اگرچه استان تهران با ۲۰۹ اجرا کانون اصلی فعالیت‌های صحنه‌ای به‌ شمار می‌رود، اما ۴۹۹ اجرا، معادل بیش از ۷۰ درصد کل آمار، به سایر استان‌های کشور اختصاص یافته است. در این میان، استان‌های فارس با ۶۶ اجرا، مازندران با ۵۹ اجرا، اصفهان با ۵۰ اجرا، البرز با ۳۸ اجرا و آذربایجان شرقی با ۳۶ اجرا، بیشترین سهم را در میزبانی از اجراهای صحنه‌ای موسیقی پس از دوره جنگ رمضان داشته‌اند.

همچنین استان‌های گیلان، یزد، اردبیل، همدان و خوزستان نیز از جمله استان‌های فعال در این حوزه بوده‌اند.

در ترکیب گونه‌های موسیقایی این دوره، موسیقی پاپ با ۳۹۱ اجرا، معادل حدود ۵۵٫۲ درصد از کل اجراهای ثبت‌شده، بیشترین سهم را در میان گونه‌های مختلف موسیقی به خود اختصاص داده است.

در کنار موسیقی پاپ، گونه‌های مختلف موسیقی ایرانی، نواحی، کلاسیک و ارکسترال نیز سهم قابل توجهی از اجراهای این دوره را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌ گونه‌ای که در حوزه موسیقی دستگاهی و ایرانی مجموعاً ۱۱۲ اجرا، در بخش موسیقی نواحی و مقامی اقوام ۴۶ اجرا و در گونه‌های کلاسیک و ارکسترال ۷۷ اجرا به ثبت رسیده است. موسیقی تلفیقی و سایر گونه‌ها از جمله موسیقی کودک و تجربی نیز با ۸۲ اجرا در ترکیب اجراهای صحنه‌ای این دوره حضور داشته‌اند.

بر اساس آمار فعالیت‌های صحنه‌ای موسیقی پس از جنگ رمضان تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، مجموع اجراهای ثبت‌شده در استان‌های کشور به شرح زیر است:

تهران: ۲۰۹ اجرا، فارس: ۶۶ اجرا، مازندران: ۵۹ اجرا، اصفهان: ۵۰ اجرا، البرز: ۳۸ اجرا، آذربایجان شرقی: ۳۶ اجرا، گیلان: ۳۳ اجرا، یزد: ۲۹ اجرا، اردبیل: ۲۸ اجرا، همدان: ۱۹ اجرا، خوزستان: ۱۶ اجرا، زنجان: ۱۳ اجرا، کرمان: ۱۳ اجرا، گلستان: ۱۳ اجرا، آذربایجان غربی: ۱۲ اجرا، لرستان: ۱۲ اجرا، خراسان رضوی: ۱۱ اجرا، مرکزی: ۱۰ اجرا، بوشهر: ۹ اجرا، قزوین: ۹ اجرا، خراسان شمالی: هفت اجرا، کردستان: پنج اجرا، کرمانشاه: پنج اجرا، هرمزگان: چهار اجرا، چهارمحال و بختیاری: یک اجرا و خراسان جنوبی: یک اجرا.

منبع: وزارت فرهنگ

برچسب ها: اجرای کنسرت ، کنسرت موسیقی
خبرهای مرتبط
نت‌های وحدت؛ کنسرت ارکستر هفت نوا به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)
همایون شجریان با «هرجا که تویی» برای حمایت از آموزش دانش‌آموزان روی صحنه می‌رود
دماوند آنجایی ا‌ست که ایرانی ایستاده
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌یاد آرمان مهربان
قدردانی از فعالان عرصه محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی در پنجمین دوره جایزه امیر
پهلوانیان: مرز‌های فرهنگی به اندازه مرز‌های جغرافیایی حرمت دارند
کوروش زارعی مصداق روشن هنرمند مسئول و متعهد بود
آخرین اخبار
پهلوانیان: مرز‌های فرهنگی به اندازه مرز‌های جغرافیایی حرمت دارند
کوروش زارعی مصداق روشن هنرمند مسئول و متعهد بود
قدردانی از فعالان عرصه محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی در پنجمین دوره جایزه امیر
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌یاد آرمان مهربان
مستند جدید در شبکه پرس تی‌وی/ «مبارزه برای صلح» از زبان کاندیدای معاونت ریاست‌جمهوری آمریکا
گروه‌های برتر هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان معرفی شدند
پیشتازی ایران در ثبت جهانی صنایع‌دستی/ کرمان در آستانه کسب عنوان شهر جهانی
رونق صحنه‌های موسیقی پس از جنگ رمضان؛ ۷۰۸ کنسرت در ۲۶ استان
«سیمای فاطمی» در قاب تلویزیون؛ روایت ارادت مردم ایران به حضرت زهرا (س)
جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه؛ پلی برای شناساندن استعداد‌های جوان در حوزه فیلمسازی
بدرقه هنرمندی که رد پایش بر صحنه هنر ماندگار است/ جبلی: کوروش زارعی مصداق روشن هنرمند متعهد بود
روایت اقدامات اوقاف در صیانت از موقوفات و احیای ظرفیت‌های وقف
مسابقات مدهامّتان، عهد با رهبر شهید برای تبدیل مساجد به پایگاه قرآن
برخی روایت‌های دفاع مقدس با واقعیت همخوانی ندارد
پویانمایی «شهر موشکی ۲» روایت ماجراجویی نوجوانان مخترع در روزهای جنگ