باشگاه خبرنگاران جوان - روند فعالیت‌های صحنه‌ای موسیقی در کشور پس از جنگ رمضان تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، با ثبت مجموعاً ۷۰۸ اجرای زنده در ۲۶ استان، حاکی از استمرار پویایی صحنه و بازگشت شور اجتماعی در استان‌های مختلف کشور است؛ فرآیندی که زمینه حضور هنرمندان و میزبانی از علاقه‌مندان موسیقی در سالن‌های مختلف کشور را فراهم کرده است.

بررسی پراکندگی جغرافیایی اجراهای برنامه‌ریزی شده نشان می‌دهد اگرچه استان تهران با ۲۰۹ اجرا کانون اصلی فعالیت‌های صحنه‌ای به‌ شمار می‌رود، اما ۴۹۹ اجرا، معادل بیش از ۷۰ درصد کل آمار، به سایر استان‌های کشور اختصاص یافته است. در این میان، استان‌های فارس با ۶۶ اجرا، مازندران با ۵۹ اجرا، اصفهان با ۵۰ اجرا، البرز با ۳۸ اجرا و آذربایجان شرقی با ۳۶ اجرا، بیشترین سهم را در میزبانی از اجراهای صحنه‌ای موسیقی پس از دوره جنگ رمضان داشته‌اند.

همچنین استان‌های گیلان، یزد، اردبیل، همدان و خوزستان نیز از جمله استان‌های فعال در این حوزه بوده‌اند.

در ترکیب گونه‌های موسیقایی این دوره، موسیقی پاپ با ۳۹۱ اجرا، معادل حدود ۵۵٫۲ درصد از کل اجراهای ثبت‌شده، بیشترین سهم را در میان گونه‌های مختلف موسیقی به خود اختصاص داده است.

در کنار موسیقی پاپ، گونه‌های مختلف موسیقی ایرانی، نواحی، کلاسیک و ارکسترال نیز سهم قابل توجهی از اجراهای این دوره را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌ گونه‌ای که در حوزه موسیقی دستگاهی و ایرانی مجموعاً ۱۱۲ اجرا، در بخش موسیقی نواحی و مقامی اقوام ۴۶ اجرا و در گونه‌های کلاسیک و ارکسترال ۷۷ اجرا به ثبت رسیده است. موسیقی تلفیقی و سایر گونه‌ها از جمله موسیقی کودک و تجربی نیز با ۸۲ اجرا در ترکیب اجراهای صحنه‌ای این دوره حضور داشته‌اند.

بر اساس آمار فعالیت‌های صحنه‌ای موسیقی پس از جنگ رمضان تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، مجموع اجراهای ثبت‌شده در استان‌های کشور به شرح زیر است:

تهران: ۲۰۹ اجرا، فارس: ۶۶ اجرا، مازندران: ۵۹ اجرا، اصفهان: ۵۰ اجرا، البرز: ۳۸ اجرا، آذربایجان شرقی: ۳۶ اجرا، گیلان: ۳۳ اجرا، یزد: ۲۹ اجرا، اردبیل: ۲۸ اجرا، همدان: ۱۹ اجرا، خوزستان: ۱۶ اجرا، زنجان: ۱۳ اجرا، کرمان: ۱۳ اجرا، گلستان: ۱۳ اجرا، آذربایجان غربی: ۱۲ اجرا، لرستان: ۱۲ اجرا، خراسان رضوی: ۱۱ اجرا، مرکزی: ۱۰ اجرا، بوشهر: ۹ اجرا، قزوین: ۹ اجرا، خراسان شمالی: هفت اجرا، کردستان: پنج اجرا، کرمانشاه: پنج اجرا، هرمزگان: چهار اجرا، چهارمحال و بختیاری: یک اجرا و خراسان جنوبی: یک اجرا.

منبع: وزارت فرهنگ