در ادامه اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت روان‌آب‌های سطحی و کاهش خطر آب‌گرفتگی معابر، بیش از ۲۷ کیلومتر از مسیل‌های منطقه ۸ پاک‌سازی و لایروبی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸، عملیات پاک‌سازی مسیل‌ها با هدف حفظ ظرفیت انتقال آب‌های سطحی، پیشگیری از انسداد مسیر‌های هدایت روان‌آب و کاهش احتمال آب‌گرفتگی معابر، توسط عوامل اداره مسیل‌ها و قنوات معاونت خدمات شهری و محیط زیست اجرا شد.

در جریان این عملیات، ۳۵ مترمکعب رسوب و مواد انباشته‌شده از حوضچه‌های رسوب‌گیر تخلیه و ۲۶ هزار و ۹۵۳ متر طول از مسیل‌های منطقه پاک‌سازی شده است.

گفتنی است پاک‌سازی و پایش دوره‌ای مسیل‌ها و حوضچه‌های رسوب‌گیر، نقش مهمی در حفظ ظرفیت هدایت آب و پیشگیری از اختلال در عملکرد شبکه جمع‌آوری روان‌آب‌ها دارد. همچنین عملیات لایروبی و پاک‌سازی مسیل‌ها با هدف ارتقای ایمنی معابر و افزایش آمادگی زیرساخت‌های شهری برای بارندگی‌های پیش‌رو در دستور کار معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه قرار دارد.

برچسب ها: لایروبی ، مسیل
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