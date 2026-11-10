مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گفت: ایران با ثبت ۱۷ شهر و روستای جهانی صنایع‌دستی، با فاصله‌ای بیش از ۲ برابر نسبت به رقبای خود، در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نرگس رجایی از پیشتازی بی‌رقیب ایران در ثبت شهرهای و روستاهای جهانی صنایع دستی توسط شورای جهانی صنایع دستی (WCC) خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر ۳۱ کشور در دنیا موفق به ثبت شهرهای جهانی در رشته‌های مختلف شده‌اند که ایران با فاصله چشمگیر، در صدر این فهرست قرار دارد.

کرمان در مسیر ثبت جهانی

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی تصریح کرد: در راستای توسعه این ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها برای ثبت شهر کرمان به عنوان «شهر جهانی صنایع دستی» آغاز شده است.

رجایی با اشاره به اینکه کرمان در حال حاضر به عنوان «شهر ملی صنایع دستی» ثبت شده، افزود: در صورت موفقیت در ثبت جهانی کرمان، فاصله ایران با سایر کشورها از این نیز بیشتر خواهد شد و زمینه معرفی بیشتر توانمندی‌های کشور در عرصه‌های بین‌المللی فراهم می‌شود.

هدف از ثبت جهانی؛ توسعه و رونق گردشگری

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی تاکید کرد: هدف اصلی از ثبت ملی و جهانی شهرها و روستاها، پیشرفت، توسعه و رونق گردشگری داخلی و خارجی است. همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان‌های مختلف انجام شده و فهرست جدید شهرها و روستاهای ملی و جهانی پس از تکمیل فرآیند ثبت، منتشر خواهد شد.

آمار جهانی و جایگاه کشورها

براساس آمارهای منتشر شده، ایران با ثبت ۱۷ مورد، رتبه نخست جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که چین با ۸ ثبت در رتبه دوم، کمتر از نصف آمار ایران را داراست. در رتبه‌های بعدی، ازبکستان با هفت مورد در جایگاه سوم، شیلی با ۶ مورد در جایگاه چهارم و هند و ویتنام با چهار مورد به صورت مشترک در جایگاه پنجم ایستاده‌اند. سایر کشورها نظیر تایلند، قزاقستان، بریتانیا و اندونزی در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بسیار بالای صنایع دستی ایران در مقایسه با سایر ملل است.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

برچسب ها: میراث فرهنگی ، صنایع دستی
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