مدیرکل هواشناسی استان کردستان از صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۴ خبر داد و گفت: با ورود سامانه بارشی از روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، بارش برف و باران، کولاک برف و مه‌گرفتگی در ارتفاعات، گردنه‌ها و مناطق غربی و نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی -رحیم صدیقی اظهار کرد: براساس بررسی نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی، فعالیت این سامانه از روز چهارشنبه آغاز می‌شود و تا پایان همان روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نیمه شمالی استان، ارتفاعات مرکزی و مناطق غربی به‌ویژه شهرستان‌های بیجار، زرینه و سقز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند و در این مناطق بارش برف و باران پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه ادامه داد: کولاک برف در گردنه‌های استان، مه‌گرفتگی و کاهش محسوس دید افقی در ارتفاعات و گردنه‌ها، به‌ویژه در ساعات سرد شبانه‌روز، از پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی خواهد بود.

صدیقی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و رانندگان، خواستار پرهیز از سفر‌های غیرضروری در مناطق تحت تأثیر سامانه شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و امدادی و همچنین نیرو‌های راهداری باید آمادگی لازم برای مقابله با پیامد‌های احتمالی بارش برف و کولاک و انجام عملیات برف‌روبی را داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و رعایت نکات ایمنی متناسب با شرایط جوی پیش‌رو تأکید کرد.

 

برچسب ها: کردستان ، هواشناسی کردستان ، بارش برف شدید
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