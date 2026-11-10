وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت تحول فناورانه و بازتعریف مسیرهای ارتباط با نسل جدید، گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای حفظ مرجعیت خود به زبان نسل جدید سخن بگوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در مجمع عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با قدردانی از تلاش مدیران، مربیان و کارکنان این مجموعه در شرایط دشوار کشور، اظهار کرد: کانون پرورش فکری در دو سال گذشته، هم‌زمان با تحولات و بحران‌های مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، روزهای سختی را پشت سر گذاشت، اما با وجود همه محدودیت‌ها و دشواری‌ها، فعالیت‌های خود را متوقف نکرد و اقدامات ارزشمندی در حوزه کودک و نوجوان به انجام رساند.

وی افزود: امروز خانواده‌ها با دغدغه‌های جدی درباره آینده فرزندان خود مواجه‌اند و در چنین شرایطی، استمرار فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان اهمیت دوچندان دارد.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های شاخص کانون در این دوره، از برنامه «محفل ستاره‌ها»، اجتماع بزرگ کودکان در چهلم شهدای میناب، برگزاری نمایشگاه فرهنگی در خیابان حجاب، استمرار فعالیت‌های کانون زبان ایران و تداوم خدمات مراکز فرهنگی و هنری به‌عنوان نمونه‌هایی از اقدامات مؤثر این مجموعه یاد کرد و گفت: این فعالیت‌ها در تقویت تاب‌آوری اجتماعی، حفظ جریان زندگی و استمرار خدمات فرهنگی در شرایط جنگی نقش مهمی داشتند.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که ارزیابی کلان او از عملکرد کانون مثبت است، تصریح کرد: آمارهای مربوط به چاپ و نشر کتاب، تعداد مخاطبان، تولیدات نمایشی و هنری، فعالیت‌های کانون زبان ایران و برنامه‌های شاخص این مجموعه نشان می‌دهد که کانون در دشوارترین شرایط کشور نیز متوقف نمانده و توانسته است مسیر فعالیت و خدمت‌رسانی خود را ادامه دهد.

وی با تاکید بر این که موفقیت‌های به‌دست‌آمده نباید موجب رضایت از وضع موجود شود و افزود: در کنار قدردانی از تلاش همکاران، باید اشکالات و کاستی‌ها را نیز شناسایی و برای بهبود مستمر عملکرد مجموعه برنامه‌ریزی کنیم.

تشکیل هیات اندیشه‌ورز؛ ضرورت بازنگری در مسیر آینده کانون

کاظمی در ادامه، تشکیل و فعال‌سازی یک هیات اندیشه‌ورز قوی و جامع را از مهم‌ترین توصیه‌های خود به مدیران کانون برشمرد و گفت: کانون باید از ظرفیت صاحب‌نظران حوزه کودک و نوجوان، پیشکسوتان، مدیران باتجربه و نیروهای جوان بهره بگیرد و این جمع را به سرمایه اجتماعی و پشتوانه فکری خود تبدیل کند.

وی افزود: نباید ترکیب هیات اندیشه‌ورز به چند نفر محدود شود؛ بلکه لازم است طیف گسترده‌ای از متخصصان، پیشکسوتان و فعالان حوزه کودک و نوجوان در آن حضور داشته باشند تا برنامه‌ها و سیاست‌های کانون را بررسی، نقد و آسیب‌شناسی کنند.

هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین؛ فرصتی برای توسعه فعالیت‌های کانون

کاظمی با اشاره به تحولات شتابان فناوری و تغییر ذائقه نسل جدید، گفت: آینده فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی به سمت فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی حرکت می‌کند و کانون باید برای حضور مؤثر در این عرصه، نقشه راه مشخص و ساختارمندی داشته باشد.

وی تأکید کرد: حرکت به سمت فناوری‌های جدید نباید به معنای کنار گذاشتن بنیان‌های هویتی کانون باشد. کتاب، شعر، قصه، داستان و هنر همچنان اساس فعالیت‌های این مجموعه هستند و باید با حفظ این سرمایه‌های ارزشمند، قالب‌های ارائه و شیوه‌های ارتباط با مخاطب را به‌روز کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش در همین زمینه، توسعه ظرفیت‌های رسانه‌ای و حرکت به سمت راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی را از پیشنهادهای قابل‌توجه برای آینده کانون مطرح کرد تا تولیدات فرهنگی، هنری، نمایشی و تربیتی این مجموعه بتواند از طریق بسترهای نوین و متناسب با عادت رسانه‌ای کودکان و نوجوانان در دسترس مخاطبان بیشتری قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت طراحی یک نقشه راه مبتنی بر آینده‌پژوهی، فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی تأکید کرد و افزود: کانون باید برای این تحول، برنامه‌ای جامع و عملیاتی داشته باشد.

تقویت هویت ملی و دینی؛ فرصتی راهبردی برای تربیت نسل آینده

کاظمی تقویت هویت ملی و دینی کودکان و نوجوانان را از یکی از ماموریت‌های پیش‌روی کانون دانست و گفت: امروز فرصت ارزشمندی برای تقویت پیوند نسل جدید با نمادهای هویتی کشور فراهم شده است؛ از پرچم و سرزمین ایران گرفته تا قهرمانان، پهلوانان، شهدا، مفاخر و شخصیت‌های اثرگذار تاریخی و فرهنگی.

وی با اشاره به ظرفیت برنامه‌های نمایشگاهی و فرهنگی در مدارس، افزود: نمونه‌هایی از بسته‌های نمایشگاهی با موضوع معرفی نمادهای ملی، پرچم، شهدا و مفاخر ایران طراحی شده است که می‌توان این الگوها را توسعه داد و در سطوح مختلف آموزشی و متناسب با گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان به کار گرفت.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین پیشنهاد کرد: جشنواره هویت برای گروه‌های مختلف سنی، از دوره پیش‌دبستانی تا دوره ابتدایی و سایر گروه‌های کودک و نوجوان، با همکاری مجموعه‌های مرتبط طراحی و اجرا شود.

اتصال کانون به جامعه پیش‌دبستانی؛ توسعه جامعه مخاطبان از نخستین سال‌های کودکی

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت ارتباط کانون با سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، این حوزه را یکی از ظرفیت‌های مهم برای توسعه جامعه مخاطبان کانون دانست و گفت: یکی از فرصت‌های بزرگ پیش‌روی کانون، دسترسی به جامعه گسترده کودکان پیش‌دبستانی در سراسر کشور است.

وی استفاده از ظرفیت گسترده کودکان پیش‌دبستانی و ایجاد پیوند میان فعالیت‌های کانون و برنامه‌های تربیتی این دوره را ضروری دانست و بر لزوم هماهنگی و تعامل ساختاری میان دو مجموعه تأکید کرد.

کاظمی به جایگاه مؤسسه زبان کانون نیز اشاره و بر اهمیت حفظ کیفیت آموزشی، محتوای مناسب و اعتبار این مجموعه تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های آموزشی و توجه به نیازهای روز مخاطبان، در کنار صیانت از کیفیت و هویت فرهنگی کانون، بایدمورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت جایگاه کانون در حوزه تولید و ترویج ادبیات کودک و نوجوان تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و کارشناسی را برای شناخت بهتر نیازهای نسل جدید و ارتقای کیفیت آثار و برنامه‌ها مهم دانست.

وزیر آموزش‌وپرورش در مجموع، آینده کانون پرورش فکری کودکان و پرورش را در گرو پیوند میان حفظ هویت و سرمایه‌های فرهنگی گذشته با نوآوری، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، گسترش حضور رسانه‌ای و تقویت ارتباط با نهادهای مرتبط دانست؛ مسیری که می‌تواند زمینه‌ساز بازتعریف نقش کانون در زندگی فرهنگی و تربیتی نسل آینده باشد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش