معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز از انهدام شبکه عرضه غیرمجاز واکسن و کشف محموله‌ای با برچسب‌های اصالت جعلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد خشنود اظهار کرد: این کشف در پی اقدامات نظارتی و اطلاعاتی کارشناسان معاونت غذا و دارو و رصد مستمر فضای مجازی انجام شد. کارشناسان این معاونت با شناسایی تبلیغات غیرمجاز فروش واکسن گارداسیل در برخی صفحات و بستر‌های اینترنتی و همچنین شناسایی سرنخ‌هایی از تبلیغ و عرضه غیرقانونی این فرآورده در تعدادی از مطب‌ها، بررسی‌های تخصصی خود را آغاز کردند.

او افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و جمع‌آوری مستندات، اطلاعات اولیه درباره شبکه عرضه غیرمجاز این واکسن به دست آمد و پس از هماهنگی‌های لازم، دستور قضایی از سوی معاون دادستان اخذ شد.

خشنود ادامه داد: با همکاری نیروی انتظامی، به‌ویژه پلیس امنیت، عملیات شناسایی و برخورد با عوامل دخیل در این تخلف انجام شد که در نتیجه آن، فرد متخلف و قاچاقچی شناسایی و دستگیر شد و محموله قابل‌توجهی از واکسن‌های گارداسیل تقلبی و قاچاق به ارزش تقریبی ۱۲۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به یکی از موارد نگران‌کننده در بررسی‌های انجام‌شده گفت: روی تعدادی از واکسن‌های کشف‌شده، برچسب‌های اصالت تقلبی الصاق شده بود؛ اقدامی فریبکارانه که با هدف ایجاد اطمینان کاذب در مصرف‌کنندگان و گمراه کردن بیماران نسبت به اصالت و سلامت فرآورده‌ها صورت گرفته است.

او تأکید کرد: وجود برچسب یا ظاهر بسته‌بندی مشابه نمونه‌های اصلی، به‌تنهایی تضمین‌کننده اصالت واکسن نیست و مردم باید فرآورده‌های سلامت‌محور را صرفاً از مجاری قانونی و تحت نظارت سازمان غذا و دارو تهیه کنند.

خشنود با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی اظهار کرد: عرضه و فروش غیرمجاز دارو، مکمل‌ها، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مطب‌ها و کلینیک‌ها ممنوع است و داروخانه‌ها تنها مراکز مجاز عرضه دارو و فرآورده‌های دارویی هستند.

او در ادامه افزود: تهیه کالا‌های سلامت‌محور از مجاری رسمی و تحت نظارت، نقش اساسی در تضمین اصالت، کیفیت، شرایط نگهداری و سلامت این محصولات دارد و عرضه واکسن و سایر فرآورده‌های حساس سلامت‌محور خارج از زنجیره رسمی تأمین و توزیع می‌تواند سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه از مردم خواست برای پیشگیری از خرید فرآورده‌های تقلبی و قاچاق، دارو، واکسن و مکمل‌ها را صرفاً از داروخانه‌های مجاز تهیه کنند و از خرید این محصولات و سایر کالا‌های سلامت‌محور از مطب‌ها، کلینیک‌ها، صفحات مجازی و افراد فاقد مجوز خودداری کنند.

او ادامه داد: شهروندان هنگام خرید باید برچسب اصالت و شناسه رهگیری فرآورده را بررسی کنند و از طریق اسکن بارکد یا ورود شناسه مربوطه در سامانه تیتک (TTAC) از اصالت کالا اطمینان حاصل کنند.

خشنود تأکید کرد: صرف وجود برچسب اصالت روی بسته‌بندی نباید ملاک قطعی اصالت محصول قرار گیرد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا ابهام، لازم است شهروندان از داروساز داروخانه راهنمایی بگیرند.

وی همچنین از مردم خواست هرگونه مشاهده تبلیغ، عرضه یا فروش غیرمجاز دارو، واکسن، مکمل و تجهیزات پزشکی خارج از شبکه مجاز را از طریق سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت به شماره ۱۹۰ گزارش کنند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قدردانی از همکاری و حمایت دستگاه قضایی، به‌ویژه معاون دادستان، و تلاش‌های نیروی انتظامی، به‌خصوص پلیس امنیت، از کارشناسان معاونت غذا و دارو و نیرو‌های تخصصی و اجرایی که در شناسایی و کشف این محموله نقش داشتند، تشکر کرد.

او همچنین از شهروندان، داروسازان، فعالان حوزه سلامت و افرادی که با ارائه اطلاعات و گزارش‌های مسئولانه در شناسایی و مقابله با قاچاق و عرضه غیرمجاز کالا‌های سلامت‌محور با معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز همکاری می‌کنند، قدردانی کرد.

خشنود در پایان گفت: مشارکت و هوشیاری مردم در کنار نظارت تخصصی و همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با شبکه‌های قاچاق و توزیع فرآورده‌های تقلبی و صیانت از سلامت جامعه دارد و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز برخورد با عرضه غیرمجاز و قاچاق فرآورده‌های سلامت‌محور را با جدیت دنبال می‌کند و سلامت مردم را خط قرمز خود می‌داند.

منبع: علوم پزشکی شیراز

برچسب ها: کشف ، واکسن ، واکسن گارداسیل ، قاچاق ، شیراز ، تقلبی
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