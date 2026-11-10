باشگاه خبرنگاران جوان - پدیده شتابان پیری جمعیت در افق نه چندان دور، نیاز کشور به خدمات درمانی و پزشکان را به شکل تصاعدی افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی، اتکا به آمار‌های کلی و نادیده گرفتن نیاز‌های منطقه‌ای، می‌تواند به بحران دسترسی به خدمات بهداشتی در آینده منجر شود. در این میان، پیگیری‌های وزارت بهداشت برای کاهش ظرفیت پزشکی، با همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه شده است. نمود این همراهی را می‌توان در مصوبه‌ی جدید این شورای مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی ظرفیت پزشکی در سال ۱۴۰۶ مشاهده کرد.

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، با اخطار در این مورد، تصریح کرد: مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که ظرفیت پزشکی در دانشگاه‌ها پر و اشباع است. اما آنچه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی کرده‌اند، نشان می‌دهد که آمار‌ها در برخی مناطق متفاوت است. بنابراین، متناسب با کمبودی که در زمینه پزشک در کشور وجود دارد، باید وزارت بهداشت در زمینه ظرفیت پزشکی کشور همکاری داشته باشد و از اتخاذ تصمیمات یکسان برای تمامی دانشگاه‌ها پرهیز کند.

کمیته‌ای برای بررسی کمبود پزشک ایجاد کنید

رنجبر ادامه داد: لازم است یک کمیته حقیقت‌یاب یا کمیته کارشناسی قوی ایجاد شود و به بررسی موضوع بپردازد که چقدر کمبود پزشک در کشور داریم. باید متناسب با وضعیت موجود، پیری جمعیت در آینده نزدیک و نیاز کشور به پزشک، قضاوت آماری درستی در دست داشته باشیم و بر این اساس عمل شود. تصمیم‌گیری بر اساس آمار‌های غیردقیق، به نظام سلامت آسیب خواهد زد.

این نماینده مجلس در خصوص توجیه وزارت بهداشت مبنی بر این که کلاس آموزشی، تخت آموزشی و خوابگاه ندارم، خاطرنشان کرد: این‌طور دلایل برای عدم افزایش ظرفیت پزشکی کشور متناسب با نیاز روز پذیرفتنی نیست. باید زیرساخت‌ها تقویت شود. به جای این که صورت مسئله را پاک کنیم، باید به فکر چاره باشیم و زیرساخت‌ها را برای این امر به وجود بیاوریم. این که به دلیل عدم ایجاد کلاس آموزشی و خوابگاه، روی نیاز جامعه به پزشک خط بکشیم، اقدام منطقی‌ای نیست. با توجه به موضوع پیری جمعیت و کمبود پزشک در مناطق محروم، باید به سمت افزایش ظرفیت پزشکی کشور برویم.

کاهش ظرفیت پزشکی، محرومیت را بیشتر می‌کند

رنجبر در خصوص این موضوع که سال‌هاست سهمیه مناطق محروم داده می‌شود، اما پزشک بعد از چند سال به تهران می‌رود یا مهاجرت می‌کند و الان وزارت بهداشت روی کاهش سهمیه پذیرش بومی دست گذاشته است و قصد دارد ظرفیت مصوب شورای عالی را کاهش دهد، تصریح کرد: ما باید برای ماندگاری جمعیت در روستا‌ها و مناطق محروم، امکانات زیرساختی و نیروی انسانی پزشکی لازم را فراهم کنیم. در حال حاضر، خدمات‌دهی در مناطق محروم در شأن مردم عزیزی که در این بخش‌ها زندگی می‌کنند، نیست. باید این ضعف و نقیصه با سیاست‌های درست رفع شود. مردم به گردن دولت حق دارند؛ مخصوصاً محرومان و نیازمندان باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند. تاکنون دولت نتوانسته است به لحاظ تأمین دارویی، دسترسی به پزشک متخصص و خدمات درمانی، شرایط مطلوبی را برایشان ایجاد کند.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید با اعمال سیاست‌های حمایتی و جدی، زمینه را برای حضور متخصصان و پزشکان در مناطق محروم فراهم کند. باید به نحوی از پزشکانی که در این مناطق فعالیت می‌کنند، حمایت شود که نفع‌شان در ماندن در این مناطق باشد و انگیزه‌ای برای مهاجرت به شهر‌های بزرگ نداشته باشند. در غیر این صورت، کاهش ظرفیت پذیرش تنها به محرومیت بیشتر این مناطق منجر خواهد شد.