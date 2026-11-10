مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی فارس از تولید ۲۵۰ هزار تن سیب از سطح ۱۷ هزار هکتار باغ در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق فانی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برداشت سیب پاییزه در استان فارس با تولید ۲۵۰ هزار تن محصول از سطح ۱۷ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ به پایان رسید؛ محصولی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، با ذخیره‌سازی در سردخانه‌ها به‌تدریج روانه بازار‌های مصرف استان‌های مختلف کشور و بازار‌های صادراتی می‌شود.

او با اعلام پایان برداشت ارقام پاییزه سیب در استان اظهار کرد: فارس با برخورداری از از این میزان سطح باغ‌های سیب پاییزه از ارقام زرد و قرمز، یکی از مناطق مهم تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود.

فانی با اشاره به پراکنش جغرافیایی تولید سیب در استان افزود: شهرستان‌های سپیدان، اقلید، شیراز، آباده، مرودشت، بوانات و خرم‌بید به ترتیب بیشترین سهم تولید سیب پاییزه فارس را به خود اختصاص داده‌اند و شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های باغبانی این مناطق، نقش مهمی در تولید این محصول دارند.

 مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اهمیت مدیریت پس از برداشت محصولات باغی عنوان کرد: نگهداری اصولی سیب در سردخانه‌های مجهز، نقش مؤثری در حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و تنظیم زمان عرضه محصول دارد. سیب از جمله محصولات باغی است که در صورت فراهم بودن شرایط مناسب دما، رطوبت و تهویه، قابلیت نگهداری طولانی‌مدت دارد و این موضوع می‌تواند از عرضه یکباره محصول در زمان برداشت و ایجاد نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند.

او در ادامه، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری سیب را یکی از نیاز‌های مهم بخش باغبانی استان دانست و گفت: افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی مرتبط با سیب می‌تواند زمینه استفاده اقتصادی از محصولاتی را که از نظر ظاهری یا اندازه قابلیت عرضه در بازار تازه‌خوری را ندارند، فراهم کند و با تبدیل این محصولات به فرآورده‌های متنوع، ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد.

به گفته  مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس؛ در حال حاضر میوه‌های زیر درختی و سیب‌های درجه سه جمع‌آوری و برای فرآوری به صنایع تبدیلی استان‌های دیگر منتقل می‌شوند تا در تولید محصولاتی مانند لواشک، سرکه و سایر فرآورده‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. ایجاد و توسعه واحد‌های فرآوری در داخل استان فارس می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، زمینه ایجاد اشتغال، رونق سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج ارزش اقتصادی محصولات از استان را فراهم سازد.

فانی همچنین با اشاره به چالش‌های اقتصادی باغداران در فصل جاری توضیح داد: افزایش هزینه عملیات داشت باغ‌ها، کاهش قیمت فروش محصول در پی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و کاهش صادرات، از مهم‌ترین مشکلاتی است که تولیدکنندگان سیب با آن مواجه هستند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: پایان برداشت ۲۵۰ هزار تن سیب پاییزه در فارس، علاوه بر نمایش ظرفیت قابل توجه باغبانی استان، ضرورت توجه همزمان به تولید، نگهداری، فرآوری و بازاریابی را یادآور می‌شود؛ موضوعی که تحقق آن می‌تواند ضمن حمایت از درآمد باغداران، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات، توسعه اشتغال و تقویت جایگاه فارس در تولید و عرضه محصولات باغی کشور را فراهم کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، سیب پائیزه ، باغات فارس
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