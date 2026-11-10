باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دکتر یلنا کازانتسیوا، چشم‌پزشک در روسیه می‌گوید که اولویت دادن به سلامت چشم پیش از بروز علائم اولیه، می‌تواند خطر ابتلا به آب‌مروارید (کاتاراکت) و پیرچشمی (دشواری در دید نزدیک که با افزایش سن رخ می‌دهد) را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. همچنین این کار به تعدیل اثر عواملی که احتمال ابتلا به بیماری‌های چشمی را افزایش می‌دهند، کمک می‌کند.

او خاطرنشان می‌کند: «اقدامات عملی شامل ترک سیگار، انجام فعالیت بدنی منظم، و پایش فشار خون و سطح قند خون است. همچنین توصیه می‌شود هنگام حضور در فضای باز، از عینک‌های آفتابی استفاده کنید که ۹۹ تا ۱۰۰ درصد پرتو‌های UVA و UVB را مسدود می‌کنند. علاوه بر این، اطمینان از وجود نور مناسب هنگام مطالعه، بزرگ‌تر کردن اندازه فونت در صورت ریز بودن متن، و استراحت‌های منظم در زمان کار طولانی‌مدت با صفحات نمایش (مانند مانیتور یا گوشی) حائز اهمیت است. اگرچه این اقدامات به کاهش خستگی چشم کمک می‌کنند، اما مانع از بروز پیرچشمی نمی‌شوند.»

این متخصص همچنین بر اهمیت انجام معاینات منظم چشم توسط پزشک —به‌جای منتظر ماندن برای بروز علائم— تأکید می‌کند تا هرگونه استعداد ژنتیکی یا بیماری‌های مزمن زمینه‌ای شناسایی شود.

او می‌گوید: «دشواری تدریجی در خواندن نوشته‌های ریز، دلیلی برای مراجعه به چشم‌پزشک و انجام معاینه است. با این حال، افت ناگهانی بینایی، مشاهده جرقه‌های نور، ظهور ناگهانی تعداد زیادی «لکه شناور» (مگه‌پران) در میدان دید، یا احساس وجود یک «پرده تاریک» روی میدان بینایی، علائمی هستند که نیازمند رسیدگی فوری پزشکی توسط چشم‌پزشک می‌باشند؛ چرا که ممکن است نشان‌دهنده مشکلی در شبکیه چشم باشند. بنابراین، نباید منتظر ماند تا این علائم خودبه‌خود و با استراحت برطرف شوند.»

منبع: RT