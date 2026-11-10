مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از ضبط پنج دستگاه کولر گازی قاچاق و محکومیت متخلف به پرداخت ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز پنج دستگاه کولر گازی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کولرهای کشف‌شده متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کولرها محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی تصریح کرد: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کولرهای کشف‌شده را در پی گزارش‌های واصله از یک باب انباری در خارج شهر کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

نجف‌زاده در پایان با اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلف بهداشت و دارو و درمان، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش دهند.

برچسب ها: کشف و ضبط کالا ، تعزیرات حکومتی
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