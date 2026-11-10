باشگاه خبرنگاران جوان - مرودشت با صدور نخستین شناسه محصول زعفران، مسیر ارتقای کیفیت و اعتماد مصرف‌کنندگان را هموار کرد و همچنین کوه‌چنار نیز با تولید بیش از ۲۰۰ تن عسل، توان خود در زنبورداری را نشان داد.

صدور نخستین شناسه محصول زعفران در مرودشت

مدیر جهاد کشاورزی مرودشت از صدور نخستین شناسه محصول زعفران در این شهرستان خبر داد.

سیروس شفیعی راد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت با اشاره به صدور نخستین شناسه محصول زعفران در این شهرستان در جهت اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: صدور شناسه محصول، گامی مهم به منظور شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، ارتقای قابلیت ردیابی محصول و فراهم کردن زمینه تولید و عرضه محصولات سالم و استاندارد است.

او افزود: اجرای این طرح با هدف افزایش شفافیت در زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی، ارتقای کیفیت و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.

تولید بیش از ۲۰۰ تن عسل در زنبورستان‌های کوه چنار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه چنار از پایان برداشت پاییزه عسل در زنبورستان‌های این شهرستان خبر داد و گفت: مجموع تولید این محصول در شهرستان به ۲۱۰ تن رسیده است.

مجتبی هوشمندی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه چنار اظهار کرد: عملیات برداشت پاییزه عسل در زنبورستان‌های شهرستان به پایان رسیده و زنبورداران پس از اتمام دوره برداشت، محصول تولیدی خود را برای عرضه به بازار آماده کرده‌اند.

او با اشاره به فعالیت ۳۰ هزار کلنی زنبور عسل در شهرستان افزود: تولید ۲۱۰ تن عسل، ظرفیت قابل توجه شهرستان کوه چنار در زمینه زنبورداری را نشان می‌دهد و این فعالیت علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار به عسل، در ایجاد اشتغال و درآمد برای بهره‌برداران و تقویت فعالیت‌های کشاورزی منطقه نقش دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت زنبور عسل در گرده‌افشانی محصولات زراعی و باغی گفت: حفظ سلامت کلنی‌ها، مدیریت تغذیه، رعایت اصول بهداشتی و کنترل آفات و بیماری‌ها از عوامل مؤثر در پایداری تولید و حفظ کیفیت عسل به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه‌چنار تصریح کرد: توسعه زنبورداری، ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و تقویت زیرساخت‌های بسته‌بندی، فرآوری و بازاررسانی عسل می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده این محصول و بهبود درآمد زنبورداران شهرستان را فراهم کند.

بازگشت سبز گندمزار‌ها به دشت‌های جهرم

دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی جهرم آماده پذیرایی از بذر‌های گندم می‌شوند.

با آغاز فصل کشت گندم، بار دیگر دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی جهرم آماده پذیرایی از بذر‌های امید می‌شوند تا به برکت تلاش و همت گندم‌کاران، در ماه‌های آینده سبزی گندمزار‌ها جلوه‌ای دوباره به مزارع شهرستان ببخشد.

اختصاص بیش از ۴ هزار هکتار به کشت گندم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، با اشاره به آغاز عملیات کشت گندم در این شهرستان اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی جهرم به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یابد.

او افزود: عملیات کشت گندم از نیمه آبان‌ماه آغاز شده و تا نیمه آذرماه ادامه خواهد داشت. ارقام بذر مورد استفاده در مزارع شهرستان شامل سارنگ، ترابی، جلال، راج، سیروان، تیرگان و مهرگان است که متناسب با شرایط کشت و اقلیم منطقه مورد استفاده کشاورزان قرار می‌گیرد.

کشت مکانیزه در ۹۰ درصد مزارع گندم

قناعتیان با اشاره به توسعه کشت مکانیزه در مزارع گندم جهرم گفت: نزدیک به ۹۰ درصد عملیات کاشت گندم در سال زراعی جاری به‌صورت مکانیزه و با استفاده از کارنده‌های کف‌کار انجام خواهد شد؛ روشی که در استقرار مناسب بذر، یکنواختی کشت و مدیریت بهتر عملیات زراعی نقش مؤثری دارد.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم ادامه داد: بخش‌های کردیان و مرکزی عمده مناطق زیر کشت گندم شهرستان خواهند بود و بخشی از اراضی بخش سیمکان نیز به کشت این محصول اختصاص می‌یابد.

باران رحمت الهی برکت اراضی کشاورزی

او با اشاره به نقش راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی، تلاش کشاورزان را سرمایه ارزشمند بخش کشاورزی دانست و اظهار امیدواری کرد: با همراهی بهره‌برداران، رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان و به‌ویژه برخورداری از بارندگی‌های مناسب در ماه‌های پیش‌رو، شرایط برای رشد مطلوب مزارع و دستیابی به محصولی پربار در سال زراعی جاری فراهم شود.

با آغاز فصل کشت، بذر امید در دل خاک جهرم جان می‌گیرد؛ تا چند ماه دیگر، حاصل روز‌ها تلاش و دستان پرتلاش کشاورزان، دشت‌های شهرستان را به تابلویی سبز و نویدبخش تبدیل کند.

برداشت زیتون از باغ‌های نی‌ریز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز از برداشت زیتون در سطح ۱۴۰ هکتار از باغ‌های مثمر این شهرستان خبر داد.

نادر زارعی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: ۷۰ درصد محصول زیتون شهرستان برای تهیه کنسرو به کار می‌رود و برداشت زیتون کنسروی در شهریورماه و زیتون روغنی در آبان‌ماه انجام می‌شود.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۱۰ تن زیتون در نی‌ریز تولید و روانه بازار مصرف شود.

زارعی ارقام غالب زیتون در شهرستان را کنسروالیا، فیشمی، زرد زیتون و شیراز برشمرد و گفت: فرآوری زیتون برای تهیه کنسرو و ترشی، با استفاده از روش تلخی‌گیری با سود سوزآور و روش دستی انجام می‌شود و فرآورده‌های آن به شهرستان‌های اطراف، از جمله فسا و سروستان، فرستاده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز همچنین به اجرای طرح اصلاح، بهسازی و توسعه باغ‌های زیتون با تخصیص اعتبار دولتی اشاره کرد و گفت: پیوند، هرس و تغذیه درختان از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه طی سال‌های گذشته بوده است.

منبع: روابط عمومی‌های جهاد کشاورزی مرودشت، کوه چنار، جهرم و نی‌ریز