باشگاه خبرنگاران جوان - نبی‌الله یزدی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: نخستین کارگروه استانی تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی استان فارس در سال جاری با محوریت بررسی روند اجرای پایلوت این طرح در شهرستان‌های منتخب و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در شهرستان اقلید برگزار شد؛ طرحی که در مرحله نخست آن، در سطحی بالغ بر ۱۷۰ هکتار مشارکت دارند و می‌تواند با اصلاح ساختار بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی، زمینه افزایش بهره‌وری منابع تولید، کاهش هزینه‌های کشاورزی و توسعه تولید اقتصادی و پایدار را فراهم کند.

او بیان کرد: وضعیت اجرای طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در شهرستان‌های معرفی‌شده به‌عنوان مناطق پایلوت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه آخرین اقدامات انجام‌شده، روند اجرایی و الزامات پیش‌روی اجرای طرح را ارزیابی کردند.

به گفته یزدی؛ بخش مهمی از مباحث این جلسه به بررسی وضعیت شهرستان اقلید اختصاص داشت؛ جایی که ۱۶۰ بهره‌بردار در محدوده‌ای به مساحت بیش از ۱۷۰ هکتار برای اجرای طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و اقدامات اولیه انجام شده و درخواست رسمی اجرای طرح نیز به ثبت رسیده است. این محدوده به‌عنوان یکی از نمونه‌های عملیاتی اجرای طرح در استان، از نظر پیشرفت اقدامات و زمینه‌های لازم برای ورود به مراحل بعدی مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت.

او در ادامه، ضرورت طراحی و پیش‌بینی مشوق‌های مؤثر برای جلب مشارکت کشاورزان و همراهی بهره‌برداران به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده موفقیت طرح مطرح برشمرد. بررسی ابعاد اقتصادی و فنی یکپارچه‌سازی اراضی، راهکار‌های افزایش بهره‌وری منابع و نهاده‌های تولید، کاهش هزینه‌های عملیات کشاورزی، تسهیل مدیریت مزارع و ارتقای بازدهی اقتصادی زمین‌های کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این مقام مسئول توضیح داد: با توجه به نقش زیرساخت‌های مناسب در موفقیت طرح‌های یکپارچه‌سازی، مشوق‌های پیشنهادی در حوزه‌های امور زیربنایی، آب و خاک و تولیدات گیاهی بررسی شد و تصمیمات لازم برای فراهم‌سازی زمینه حمایت از بهره‌برداران و تسریع در اجرای طرح در این بخش‌ها به تصویب اعضای کارگروه رسید.

او اظهار کرد: یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی از جمله راهبرد‌های مهم اصلاح ساختار بهره‌برداری در بخش کشاورزی است که با کاهش پراکندگی قطعات و ایجاد امکان مدیریت هماهنگ‌تر مزارع، زمینه استفاده کارآمدتر از ماشین‌آلات، تجهیزات و نهاده‌های تولید را فراهم می‌کند. خرد بودن و پراکندگی قطعات زمین در بسیاری از مناطق کشاورزی می‌تواند هزینه‌های تولید، رفت‌وآمد ماشین‌آلات، مدیریت آبیاری و اجرای عملیات زراعی را افزایش دهد؛ از این رو تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی، در صورت رعایت حقوق مالکانه و جلب رضایت بهره‌برداران، ظرفیت قابل توجهی برای بهبود عملکرد اقتصادی واحد‌های تولیدی دارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: اجرای اصولی این طرح می‌تواند زمینه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، مدیریت بهینه منابع آب و خاک، مکانیزاسیون عملیات کشاورزی و به‌کارگیری روش‌های نوین تولید را تسهیل کند. این موضوع در استانی مانند فارس که از قطب‌های مهم تولید محصولات زراعی و باغی کشور محسوب می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند در افزایش بهره‌وری آب، حفظ منابع پایه و ارتقای توان رقابتی محصولات کشاورزی نقش مؤثری ایفا کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس