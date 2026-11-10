مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی فارس از بررسی روند اجرای طرح تجمیع اراضی با مشارکت ۱۶۰ بهره‌بردار در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نبی‌الله یزدی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: نخستین کارگروه استانی تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی استان فارس در سال جاری با محوریت بررسی روند اجرای پایلوت این طرح در شهرستان‌های منتخب و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در شهرستان اقلید برگزار شد؛ طرحی که در مرحله نخست آن، در سطحی بالغ بر ۱۷۰ هکتار مشارکت دارند و می‌تواند با اصلاح ساختار بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی، زمینه افزایش بهره‌وری منابع تولید، کاهش هزینه‌های کشاورزی و توسعه تولید اقتصادی و پایدار را فراهم کند.

او بیان کرد: وضعیت اجرای طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در شهرستان‌های معرفی‌شده به‌عنوان مناطق پایلوت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه آخرین اقدامات انجام‌شده، روند اجرایی و الزامات پیش‌روی اجرای طرح را ارزیابی کردند.

به گفته یزدی؛ بخش مهمی از مباحث این جلسه به بررسی وضعیت شهرستان اقلید اختصاص داشت؛ جایی که ۱۶۰ بهره‌بردار در محدوده‌ای به مساحت بیش از ۱۷۰ هکتار برای اجرای طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و اقدامات اولیه انجام شده و درخواست رسمی اجرای طرح نیز به ثبت رسیده است. این محدوده به‌عنوان یکی از نمونه‌های عملیاتی اجرای طرح در استان، از نظر پیشرفت اقدامات و زمینه‌های لازم برای ورود به مراحل بعدی مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت.

او در ادامه، ضرورت طراحی و پیش‌بینی مشوق‌های مؤثر برای جلب مشارکت کشاورزان و همراهی بهره‌برداران به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده موفقیت طرح مطرح برشمرد. بررسی ابعاد اقتصادی و فنی یکپارچه‌سازی اراضی، راهکار‌های افزایش بهره‌وری منابع و نهاده‌های تولید، کاهش هزینه‌های عملیات کشاورزی، تسهیل مدیریت مزارع و ارتقای بازدهی اقتصادی زمین‌های کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این مقام مسئول توضیح داد: با توجه به نقش زیرساخت‌های مناسب در موفقیت طرح‌های یکپارچه‌سازی، مشوق‌های پیشنهادی در حوزه‌های امور زیربنایی، آب و خاک و تولیدات گیاهی بررسی شد و تصمیمات لازم برای فراهم‌سازی زمینه حمایت از بهره‌برداران و تسریع در اجرای طرح در این بخش‌ها به تصویب اعضای کارگروه رسید.

او اظهار کرد: یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی از جمله راهبرد‌های مهم اصلاح ساختار بهره‌برداری در بخش کشاورزی است که با کاهش پراکندگی قطعات و ایجاد امکان مدیریت هماهنگ‌تر مزارع، زمینه استفاده کارآمدتر از ماشین‌آلات، تجهیزات و نهاده‌های تولید را فراهم می‌کند. خرد بودن و پراکندگی قطعات زمین در بسیاری از مناطق کشاورزی می‌تواند هزینه‌های تولید، رفت‌وآمد ماشین‌آلات، مدیریت آبیاری و اجرای عملیات زراعی را افزایش دهد؛ از این رو تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی، در صورت رعایت حقوق مالکانه و جلب رضایت بهره‌برداران، ظرفیت قابل توجهی برای بهبود عملکرد اقتصادی واحد‌های تولیدی دارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: اجرای اصولی این طرح می‌تواند زمینه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، مدیریت بهینه منابع آب و خاک، مکانیزاسیون عملیات کشاورزی و به‌کارگیری روش‌های نوین تولید را تسهیل کند. این موضوع در استانی مانند فارس که از قطب‌های مهم تولید محصولات زراعی و باغی کشور محسوب می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند در افزایش بهره‌وری آب، حفظ منابع پایه و ارتقای توان رقابتی محصولات کشاورزی نقش مؤثری ایفا کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، اقلید ، جهاد کشاورزی ، طرح تجمیع
خبرهای مرتبط
سالانه نزدیک به ۴.۳ هزار تن گوشت مرغ در زرقان تولید می‌شود
اشتغال‌زایی ۱۲۴ نفری با توسعه صنایع تبدیلی در ۷ شهرستان فارس
زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در فارس با افتتاح ۷ سردخانه/ افزوده شدن بیش از ۱۲ هزار تن به ظرفیت نگهداری محصولات کشاورزی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
درخشش دانش‌آموزان فارس با ۶ مدال و عنوان برتر در جشنواره خوارزمی
استقرار ۸۵ گروه راهداری در جاده‌های فارس همزمان با سامانه بارشی
تکذیب ریزش و فرونشست در تونل مترو شیراز/بازگشایی خیابان توحید تا دو روز آینده
نقش‌آفرینی ۱.۲ میلیون جهادگر در توسعه زیرساخت‌های کشور
برگزاری ۲۵۰ برنامه شاخص فاطمی در ۴۵ نقطه استان فارس
سالانه نزدیک به ۴.۳ هزار تن گوشت مرغ در زرقان تولید می‌شود
ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری معادن کشور؛ ضرورت عبور از خام‌فروشی با فناوری‌های نوین
حضور شهدای گمنام؛ تجدید میثاق ارتش با آرمان‌های انقلاب
درآمد ۳۲۰۵ همتی دانش‌بنیان‌ها در قبال ۲۴ همت اعتبار حمایتی
عبور از تحریم‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و هوشمندسازی معادن
آخرین اخبار
برداشت ۲۵۰ هزار تن سیب پاییزه در باغات فارس پایان یافت
رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در فارس با ۱۱ طرح جدید
کشف ۱۲۵ میلیارد ریال واکسن گارداسیل تقلبی و قاچاق در شیراز
آغاز یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی فارس با پایلوت ۱۷۰ هکتاری اقلید
از صدور نخستین شناسه محصول زعفران تا تولید عسل
انتقاد رئیس اتاق اصناف فارس از مشکلات سامانه صدور مجوزها
سالانه نزدیک به ۴.۳ هزار تن گوشت مرغ در زرقان تولید می‌شود
حمایت از طرح‌های فناورانه و توسعه اقتصاد دیجیتال با اصلاح قوانین مالی
عبور از تحریم‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و هوشمندسازی معادن
برگزاری ۲۵۰ برنامه شاخص فاطمی در ۴۵ نقطه استان فارس
ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری معادن کشور؛ ضرورت عبور از خام‌فروشی با فناوری‌های نوین
کشف بیش از ۱.۲ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی غیرمجاز در مانور مهتاب برق شیراز
هوشمندسازی معادن نباید به کنترل برداشت محدود شود/توسعه زنجیره ارزش یک ضرورت است
بازدید هیئت چینی از دادگاه لارستان و بررسی ابعاد جنایت آمریکا
حضور شهدای گمنام؛ تجدید میثاق ارتش با آرمان‌های انقلاب
وصول ۳۲۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از واحد‌های آلاینده فارس
افتتاح ۱۴ کتابخانه جدید و اجرای بیش از ۲۱۰۰ رویداد فرهنگی در فارس
درآمد ۳۲۰۵ همتی دانش‌بنیان‌ها در قبال ۲۴ همت اعتبار حمایتی
استقرار ۸۵ گروه راهداری در جاده‌های فارس همزمان با سامانه بارشی
نقش‌آفرینی ۱.۲ میلیون جهادگر در توسعه زیرساخت‌های کشور
درخشش دانش‌آموزان فارس با ۶ مدال و عنوان برتر در جشنواره خوارزمی
تکذیب ریزش و فرونشست در تونل مترو شیراز/بازگشایی خیابان توحید تا دو روز آینده
۳۱ مصدوم در فارس در پی ۶ تصادف
از بازداشت اخلالگران تا دستگیری عامل تیراندازی
برگزاری نخستین رویداد هوشمندسازی معادن کشور در شیراز
پیشرفت ۷۴ درصدی پروژه ملی جی‌نف در فارس/مانع‌تراشی بی‌نامی معابر و نبود پلاک‌گذاری
انتشار چهارمین اثر از حجت‌الله شاهسونی؛ «دیدن بدون بیننده» منتشر شد