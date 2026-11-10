رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: جذب بیش از ۱۷۱ هزار تن ماده خام و افتتاح واحدهای فرآوری، گامی مؤثر در جهت کاهش ضایعات و تقویت امنیت غذایی استان فارس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بهره‌برداری از ۱۱ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان فارس طی هفت ماه نخست سال جاری، با سرمایه‌گذاری هفت هزار و ۴۴۶ میلیارد ریالی، زمینه اشتغال ۱۶۵ نفر را فراهم کرده و گامی مؤثر در توسعه زنجیره ارزش محصولات دامی و طیور استان به شمار می‌رود.

او با اعلام این خبر، توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و دامی را یکی از الزامات اساسی تأمین امنیت غذایی، کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دانست.

بهجت حقیقی با اشاره به نقش راهبردی صنایع تبدیلی در اقتصاد کشاورزی اظهار کرد: رشد جمعیت، افزایش نیاز روزافزون جامعه به مواد غذایی و محدودیت منابع تولید، ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را بیش از گذشته نمایان کرده است. در چنین شرایطی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی و عرضه محصولات کشاورزی می‌تواند ضمن افزایش ماندگاری محصولات، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از هدررفت منابع را فراهم کند.

او عنوان کرد: این واحد‌های صنعتی در حوزه فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، دامی و طیور در شهرستان‌های شیراز، مرودشت، بیضا، زرقان، جهرم و داراب به بهره‌برداری رسیده است. این واحد‌ها در زمینه تولید فرآورده‌های گوشتی و لبنی، بسته‌بندی تخم‌مرغ، تولید خوراک دام، طیور و آبزیان و همچنین فعالیت‌های مرتبط با کشتارگاهی فعالیت دارند.

این مقام مسئول با تشریح ظرفیت اقتصادی و تولیدی این طرح‌ها بیان کرد: مجموع ظرفیت فرآوری و تولید این واحد‌ها به ۱۴۶ هزار تن می‌رسد و میزان جذب ماده خام آنها نیز بیش از ۱۷۱ هزار تن است. بهره‌برداری از این مجموعه‌ها علاوه بر ایجاد فرصت شغلی بیانگر ظرفیت قابل توجه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنایع تبدیلی و غذایی استان است.

بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت پیوند میان تولیدات اولیه کشاورزی و صنایع فرآوری تصریح کرد: صنایع تبدیلی یکی از حلقه‌های کلیدی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند؛ چراکه با تبدیل مواد خام به محصولات فرآوری‌شده و دارای ارزش افزوده بیشتر، امکان عرضه متنوع‌تر محصولات به بازار، افزایش بهره‌وری اقتصادی و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان فراهم می‌شود.

او ادامه داد: توسعه این صنایع همچنین نقش مهمی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و دامی دارد. بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی، به‌ویژه مواد غذایی فسادپذیر مانند شیر، گوشت و تخم‌مرغ، در صورت نبود امکانات مناسب فرآوری، نگهداری و بسته‌بندی، در معرض افت کیفیت و ضایعات قرار می‌گیرند. استقرار واحد‌های مجهز و برخوردار از فناوری‌های مناسب می‌تواند با بهبود شرایط نگهداری و افزایش ماندگاری، از اتلاف محصولات جلوگیری کند.

به گفته این مقام سازمان جهاد کشاورزی فارس، توسعه واحد‌های فرآوری و تکمیلی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، از طریق افزایش تقاضا برای مواد اولیه، رونق فعالیت دامداری‌ها و مرغداری‌ها، گسترش خدمات حمل‌ونقل و بسته‌بندی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در مناطق مختلف استان، زمینه تقویت اشتغال غیرمستقیم و پویایی اقتصادی مناطق تولیدکننده را نیز فراهم می‌آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: صنایع تبدیلی و غذایی از مهم‌ترین بخش‌های تکمیل‌کننده زنجیره تولید در بخش کشاورزی به شمار می‌روند و توسعه هدفمند آنها می‌تواند ضمن کاهش وابستگی بازار به عرضه محصولات خام، ارزش اقتصادی تولیدات داخلی را افزایش دهد. بهره‌برداری از این واحد‌های جدید در استان فارس نشان‌دهنده حرکت سرمایه‌گذاری در مسیر تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و عرضه محصولات کشاورزی و دامی است؛ مسیری که تداوم آن می‌تواند به افزایش بهره‌وری منابع، تقویت امنیت غذایی، توسعه اقتصادی مناطق روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان منجر شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس