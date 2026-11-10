باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، اعلام کرد تفاهم‌نامه حاصل‌شده میان ایران و آمریکا در مذاکرات اسلام‌آباد، مبنایی برای تداوم گفت‌و‌گو‌های دو طرف و بازگشت آنها به مسیر دیپلماسی است.

دار روز سه‌شنبه در نشست «گفت‌وگوی مارگالا ۲۰۲۶» تأکید کرد اسلام‌آباد با هماهنگی شرکای منطقه‌ای خود، از جمله چین، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، تلاش می‌کند کانال‌های ارتباطی تهران و واشنگتن باز بماند و زمینه کاهش تنش‌ها فراهم شود.

وی مذاکرات آوریل گذشته به میزبانی اسلام‌آباد را نشانه رویکرد دیپلماتیک پاکستان دانست و گفت تفاهم‌نامه حاصل از آن، بستری برای ادامه ارتباط میان دو طرف ایجاد کرده است. پاکستان همچنین با شرکای اروپایی خود درباره حمایت از روند کاهش تنش و ازسرگیری مذاکرات رایزنی کرده است.

دار با اشاره به بیانیه ریاستی شورای امنیت سازمان ملل که پنجم نوامبر به ابتکار پاکستان تصویب شد، بر ضرورت تداوم میانجیگری و گفت‌و‌گو حتی در شرایط درگیری نظامی تأکید کرد.

وی هشدار داد تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و دریای سرخ می‌تواند تجارت جهانی، امنیت انرژی و اقتصاد بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. او همچنین خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بر اساس منشور سازمان ملل شد.

دار در پایان، بدون اعلام زمان مشخصی برای دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا، بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک اسلام‌آباد برای تسهیل گفت‌و‌گو‌ها تأکید کرد.

منبع: الجزیره