وزیر خارجه پاکستان، با تأکید بر تداوم تلاش‌های میانجی‌گرانه اسلام‌آباد اعلام کرد تفاهم حاصل‌شده میان ایران و آمریکا، زمینه بازگشت دو طرف به مسیر دیپلماسی و ادامه مذاکرات را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، اعلام کرد تفاهم‌نامه حاصل‌شده میان ایران و آمریکا در مذاکرات اسلام‌آباد، مبنایی برای تداوم گفت‌و‌گو‌های دو طرف و بازگشت آنها به مسیر دیپلماسی است.

دار روز سه‌شنبه در نشست «گفت‌وگوی مارگالا ۲۰۲۶» تأکید کرد اسلام‌آباد با هماهنگی شرکای منطقه‌ای خود، از جمله چین، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، تلاش می‌کند کانال‌های ارتباطی تهران و واشنگتن باز بماند و زمینه کاهش تنش‌ها فراهم شود.

وی مذاکرات آوریل گذشته به میزبانی اسلام‌آباد را نشانه رویکرد دیپلماتیک پاکستان دانست و گفت تفاهم‌نامه حاصل از آن، بستری برای ادامه ارتباط میان دو طرف ایجاد کرده است. پاکستان همچنین با شرکای اروپایی خود درباره حمایت از روند کاهش تنش و ازسرگیری مذاکرات رایزنی کرده است.

دار با اشاره به بیانیه ریاستی شورای امنیت سازمان ملل که پنجم نوامبر به ابتکار پاکستان تصویب شد، بر ضرورت تداوم میانجیگری و گفت‌و‌گو حتی در شرایط درگیری نظامی تأکید کرد.

وی هشدار داد تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و دریای سرخ می‌تواند تجارت جهانی، امنیت انرژی و اقتصاد بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. او همچنین خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بر اساس منشور سازمان ملل شد.

دار در پایان، بدون اعلام زمان مشخصی برای دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا، بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک اسلام‌آباد برای تسهیل گفت‌و‌گو‌ها تأکید کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دولت پاکستان ، مذاکرات ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
روبیو: نیازی به عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست
آکسیوس مدعی شد
مشارکت پنهان ونس در دیپلماسی ایران و آمریکا
پاکستان از آغاز رایزنی‌های جدید با ایران درباره توافق مکه خبر داد
ترامپ: اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، بعید است به ایران حمله کنیم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روبیو: نیازی به عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست
بازداشت نظامی آمریکایی در انگلیس به ظن جاسوسی
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در سواحل عمان
یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت ۱۰۹ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
آسیب دیدن شناور شرکت نفت ابوظبی در پی حمله در آب‌های امارات
ادعای هگست: تلاش برای استیضاح من شکست می‌خورد
ونس تلاش برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا را «نمایشی مضحک» خواند!
هرتزوگ از کنست خواست مانع برگزاری انتخابات مجدد شود
زلنسکی مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی را «سازنده و محتوایی» توصیف کرد
یمن از حمله به فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی عربستان خبر داد
آخرین اخبار
بازداشت نظامی آمریکایی در انگلیس به ظن جاسوسی
ونس تلاش برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا را «نمایشی مضحک» خواند!
یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت ۱۰۹ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
توافق گروه هفت درباره ضرورت جلوگیری از خلأ امنیتی در لبنان
آسیب دیدن شناور شرکت نفت ابوظبی در پی حمله در آب‌های امارات
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در سواحل عمان
زلنسکی مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی را «سازنده و محتوایی» توصیف کرد
هرتزوگ از کنست خواست مانع برگزاری انتخابات مجدد شود
یمن از حمله به فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی عربستان خبر داد
روبیو: نیازی به عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست
ادعای هگست: تلاش برای استیضاح من شکست می‌خورد
لاوروف: اتحادیه اروپا با پیشنهاد آتش‌بس در پی خرید زمان برای اوکراین است
هدف الزیدی از سفر از پیش اعلام نشده به تهران چه بود؟
وزیر خارجه پاکستان: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مبنای ادامه مذاکرات ایران و آمریکا است
قطر از ادامه میانجی‌گری میان ایران و آمریکا خبر داد
استقرار فرماندهی نظامی شورای همکاری در کویت
تاکید روبیو بر توقف تامین مالی تسلیحات برای اسرائیل
رایزنی مصر و انگلیس برای مهار تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش جنگ
سفر وزیر دفاع عربستان به بحرین
کانادا تحریم ۱۱ نهاد ایرانی را دوباره فعال کرد
۷۸ درصد انگلیسی‌ها اسرائیل را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند
آغاز مذاکرات سه جانبه میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا در ابوظبی
رایزنی فشرده قطر با اروپا و عربستان درباره جنگ ایران پس از دیدار با ترامپ
الشرق فاش کرد: پنج سفر هیئت قطری به تهران در یک هفته
فرانسه از بررسی گزینه‌های مختلف در واکنش به یک حمله سایبری خبر داد
شهادت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی
کره شمالی، گوترش را فردی «جانبدار و غیرمسئول» خواند
روسیه چهار پست برق و چند کشتی باری اوکراین را هدف قرار داد
ران پل: جنگ با ایران و گرانی سوخت، جمهوری‌خواهان را در انتخابات مجازات کرد
حکیم جفریز: اولویت دموکرات‌ها توقف جنگ با ایران است