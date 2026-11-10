بقائی: جنایت میناب نمادی از قساوت متجاوزان و پایداری ایرانیان است

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر ضرورت پیگیری ابعاد حقوقی، حقوق بشری و بین‌المللی جنایت آمریکا در میناب، تصریح کرد: این جنایت باید در حافظه تاریخی جهان به نمادی از قساوت متجاوزان و جلوه‌ای از پایداری ملت ایران تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی در پنجمین نشست ستاد ملی شهدای جنایت میناب که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با تشریح ابعاد دیپلماتیک، حقوقی و بین‌المللی پیگیری این جنایت، بر ضرورت تبدیل این رخداد به یک پرونده ماندگار در عرصه افکار عمومی و نظام حقوقی بین‌المللی تاکید کرد.

وی با اشاره به مسئولیت وزارت امور خارجه در تبیین و بازتاب جهانی ابعاد جنایت آمریکا در میناب اظهار کرد: وزارت امور خارجه از طریق شبکه دیپلماسی عمومی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مستمری را برای انعکاس این جنایت در سطح بین‌المللی دنبال کرده است. همچنین در حوزه حقوقی و مستندسازی، با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اقدامات و پیگیری‌های لازم در جریان است.

بقائی با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌ها و سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشر افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت ژنو به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی طرح و بررسی موضوعات حقوق بشری در دستور کار قرار دارد تا جنایت آمریکا در میناب در مجامع بین‌المللی و مباحث حقوق بشری زنده نگه داشته شود و ابعاد آن به‌درستی در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، جامعیت در مستندسازی جنایات ارتکابی آمریکا در جریان تجاوز به ایران را ضرورتی راهبردی دانست و تصریح کرد: نباید دامنه جنایات آمریکا در دو جنگ تحمیلی به حادثه میناب محدود شود، چراکه چنین رویکردی ممکن است این برداشت نادرست را در افکار عمومی ایجاد کند که سایر اقدامات آمریکا منطبق با حقوق بین‌الملل بوده و تنها در یک مورد تخلفی صورت گرفته است که اکنون در حال بررسی آن هستند.

بقائی تاکید کرد: ضروری است تمامی موارد جنایت جنگی آمریکا در جریان تجاوز، به‌ویژه موارد مرتبط با کودکان و نوجوانان، به‌صورت دقیق گردآوری و مستندسازی شود و در قالب مجموعه‌ای جامع و منسجم در اختیار افکار عمومی بین‌المللی قرار گیرد تا تصویری واقعی و مستند از ابعاد اقدامات صورت‌گرفته ارائه شود.

وی با تاکید بر ضرورت استمرار حمایت از بازماندگان و خانواده‌های آسیب‌دیده، توجه ویژه به کودکان و نوجوانان جانباز و دیگر آسیب‌دیدگان این حوادث را از مسئولیت‌های مهم و بلندمدت دستگاه‌های ذی‌ربط برشمرد و خاطرنشان کرد: این گروه‌ها نباید با گذشت زمان به فراموشی سپرده شوند، بلکه وضعیت، نیاز‌ها و شرایط زندگی آنان باید به‌صورت مستمر مورد پیگیری و توجه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بازدید خود از منطقه لامرد و مشاهده شرایط دشوار کودکان آسیب‌دیده، اظهار کرد: وضعیت این کودکان بسیار تاثربرانگیز است و ضرورت دارد در کنار رسیدگی به مسائل و نیاز‌های آنان، ابعاد انسانی این آسیب‌ها نیز در فرآیند روایت‌سازی و نمادسازی مورد توجه قرار گیرد.

بقائی بر اهمیت ثبت و بازنمایی مستمر رنج بازماندگان و پیامد‌های انسانی این جنایت تاکید کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، میناب
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