باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، اعلام کرد سفر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور به ایران با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن انجام می‌شود.

حسین با اشاره به اینکه عراق از حامیان صلح است و منافع ملی این کشور در کاهش تنش‌ها قرار دارد، گفت: تحولات و درگیری‌های منطقه تاثیر منفی بر اقتصاد عراق گذاشته است.

وزیر امور خارجه عراق همچنین تاکید کرد که نقش میانجیگرانه بغداد در منطقه بسیار مهم است و این کشور برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های درگیر تلاش می‌کند.

شایان ذکر است که سفر اخیر الزیدی، به تهران در حالی انجام شد که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش میان ایران و آمریکا ادامه دارد. این سفر به‌صورت غیرعلنی انجام شد و سفیر عراق در تهران هدف آن را کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه اعلام کرد.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، الزیدی پس از رایزنی‌های خود با مقام‌های آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، راهی تهران شد. برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که او حامل پیامی از رئیس‌جمهور آمریکا برای مقام‌های ایرانی بوده است؛ موضوعی که در چارچوب تلاش بغداد برای ایفای نقش میانجی میان تهران و واشنگتن ارزیابی می‌شود.

درباره زمان دقیق سفر در گزارش‌ها اختلاف وجود دارد؛ برخی منابع آن را جمعه ۱۵ آبان و برخی شنبه ۱۶ آبان اعلام کرده‌اند. همچنین جزئیات مذاکرات و محتوای پیام احتمالی ترامپ به‌طور رسمی منتشر نشده است.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)