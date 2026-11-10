مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه فجر فارس خواستار نقش‌آفرینی کارکنان در مقابله با جنگ اقتصادی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز (سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵) در آیینی سرشار از معنویت و دلدادگی، میهمان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس شد و مدیران، کارکنان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تعاونگران با این مسافر آسمانی وداع کردند.

این مراسم با حضور مدیران، معاونان و کارکنان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مراجعان و همچنین مسئولان و بسیجیان سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه فجر استان در سالن امام رضا (ع) برگزار شد.

حاضران در فضایی آکنده از حزن و اندوه و با مرثیه‌سرایی در رثای اهل‌بیت (ع) و شهدا، پیکر مطهر این شهید گمنام را بر دوش کشیده و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

تأکید بر تداوم سنگر خدمت و مقابله با جنگ اقتصادی

در ادامه این آیین معنوی، سرهنگ پاسدار شهرام قاسمی، مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه فجر استان فارس، با اشاره به آغاز برنامه‌های استقبال از شهدای گمنام از ۱۲ آبان‌ماه همزمان با ایام فاطمیه، بر اهمیت پاسداشت یاد و راه شهدا تأکید کرد.

او با اشاره به شرایط حساس کشور و ابعاد جنگ ترکیبی، شناختی و اقتصادی دشمنان تصریح کرد: در شرایط کنونی انتظار می‌رود کارکنان دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه کار و تولید، سنگر خدمت به مردم را رها نکرده و با حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری، در عرصه مقابله با جنگ اقتصادی و شناختی نیز نقش‌آفرین باشند.

در پایان این مراسم، پیکر مطهر شهید گمنام با بدرقه پرشور، اشک و دلدادگی کارکنان و مراجعان، از این اداره‌کل مشایعت شد تا عطر حضورش، یادآور ضرورت خدمت صادقانه، عدالت‌خواهی و وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی در سنگر کار و تلاش باشد.

برچسب ها: اشک ، وداع ، شهید گمنام ، آرمان های شهدا ، تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس ، بسیج
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