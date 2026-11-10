باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بیست‌ونهمین رویداد ملی «ما می‌توانیم؛ تا ثریا» با حضور مدیرکل صمت فارس، مسئولان کشوری و استانی و فعالان زیست‌بوم نوآوری برگزار شد و ضمن تزریق ۵۳ میلیارد تومان اعتبار حمایتی پیش از آغاز مذاکرات، از کتاب «شهدای علمی استان فارس» رونمایی شد.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در این رویداد با اشاره به تجربه‌های تاریخی تحول صنعتی در جهان اظهار کرد: تاریخ صنعتی نشان می‌دهد جوامع دقیقاً در مقاطع مواجهه با شدیدترین بحران‌ها و قحطی‌ها، مانند انقلاب صنعتی انگلستان یا تحولات پس از قحطی در چین، به سمت جهش‌های فناورانه و تغییر پارادایم‌های اقتصادی حرکت کرده‌اند.

او با تأکید بر لزوم عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سمت صنعتی‌سازی هوشمند افزود: برگزاری رویدادهایی که شرکت‌های دانش‌بنیان را به تأمین‌کنندگان مالی و صنایع بزرگ پیوند می‌دهد، بستر لازم را برای تبدیل فناوری به کالا و ارزش‌افزوده فراهم می‌کند.

تزریق ۵۳ میلیارد تومان اعتبار پیش از آغاز میزهای B2B

مجتبی خرسندی، مدیر گروه دانش‌بنیان بنیاد تعاون بسیج نیز در ادامه، با بیان اینکه مشکل اصلی کشور کمبود ایده نیست، بر ضرورت هم‌افزایی منابع مالی تأکید کرد و گفت: از میان طرح‌های رسیده به دبیرخانه، ۱۵۴ طرح برگزیده وارد کتابچه سرمایه‌گذاری شده و ۱۴ طرح نیز به صورت تخصصی ارائه شد.

او از شکل‌گیری ۵۳ میلیارد تومان هم‌افزایی مالی پیش از آغاز میزهای مذاکره تجاری خبر داد و افزود: مؤسسه دانش‌بنیان برکت با ۳۳ میلیارد تومان و گروه پیشگامان روی طرح‌های منتخب سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

رونمایی از کتاب «شهدای علمی استان فارس»

همچنین در حاشیه این رویداد، با حضور حجت‌الاسلام حسین طائب، فرمانده سپاه فجر و مدیران ارشد استانی، از کتاب «شهدای علمی استان فارس» روایتگر یاد و خاطره ۷۶ شهید عرصه علم و فناوری رونمایی شد.

در پایان، میزهای تخصصی مذاکره تجاری (B2B) با حضور صندوق‌های پژوهش و فناوری برای تأمین مالی طرح‌های برگزیده آغاز به کار کرد.