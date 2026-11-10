بیست‌ونهمین رویداد ملی «ما می‌توانیم؛ تا ثریا» با حضور مسئولان کشوری و فعالان زیست‌بوم نوآوری برگزار شد و از کتاب «شهدای علمی استان فارس» رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بیست‌ونهمین رویداد ملی «ما می‌توانیم؛ تا ثریا» با حضور مدیرکل صمت فارس، مسئولان کشوری و استانی و فعالان زیست‌بوم نوآوری برگزار شد و ضمن تزریق ۵۳ میلیارد تومان اعتبار حمایتی پیش از آغاز مذاکرات، از کتاب «شهدای علمی استان فارس» رونمایی شد.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در این رویداد با اشاره به تجربه‌های تاریخی تحول صنعتی در جهان اظهار کرد: تاریخ صنعتی نشان می‌دهد جوامع دقیقاً در مقاطع مواجهه با شدیدترین بحران‌ها و قحطی‌ها، مانند انقلاب صنعتی انگلستان یا تحولات پس از قحطی در چین، به سمت جهش‌های فناورانه و تغییر پارادایم‌های اقتصادی حرکت کرده‌اند.

او با تأکید بر لزوم عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سمت صنعتی‌سازی هوشمند افزود: برگزاری رویدادهایی که شرکت‌های دانش‌بنیان را به تأمین‌کنندگان مالی و صنایع بزرگ پیوند می‌دهد، بستر لازم را برای تبدیل فناوری به کالا و ارزش‌افزوده فراهم می‌کند.

تزریق ۵۳ میلیارد تومان اعتبار پیش از آغاز میزهای B2B

مجتبی خرسندی، مدیر گروه دانش‌بنیان بنیاد تعاون بسیج نیز در ادامه، با بیان اینکه مشکل اصلی کشور کمبود ایده نیست، بر ضرورت هم‌افزایی منابع مالی تأکید کرد و گفت: از میان طرح‌های رسیده به دبیرخانه، ۱۵۴ طرح برگزیده وارد کتابچه سرمایه‌گذاری شده و ۱۴ طرح نیز به صورت تخصصی ارائه شد.

از تجربیات تاریخی تحول صنعتی تا تزریق ۵۳ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های دانش‌بنیان فارس

او از شکل‌گیری ۵۳ میلیارد تومان هم‌افزایی مالی پیش از آغاز میزهای مذاکره تجاری خبر داد و افزود: مؤسسه دانش‌بنیان برکت با ۳۳ میلیارد تومان و گروه پیشگامان روی طرح‌های منتخب سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

رونمایی از کتاب «شهدای علمی استان فارس»

همچنین در حاشیه این رویداد، با حضور حجت‌الاسلام حسین طائب، فرمانده سپاه فجر و مدیران ارشد استانی، از کتاب «شهدای علمی استان فارس» روایتگر یاد و خاطره ۷۶ شهید عرصه علم و فناوری رونمایی شد.

در پایان، میزهای تخصصی مذاکره تجاری (B2B) با حضور صندوق‌های پژوهش و فناوری برای تأمین مالی طرح‌های برگزیده آغاز به کار کرد.

برچسب ها: رویداد ملی ، تا ثریا ، شیراز ، شهدای علمی ، دانش‌بنیان
خبرهای مرتبط
وحدت ملی و امنیت؛ پیش‌شرط شکوفایی اقتصاد کشور
ظرفیت‌های بومی فارس با فناوری تقویت می‌شود/توسعه فناورانه در گرو شناخت جغرافیا
فعالیت ۱۲۰۰ شرکت فناور در فارس با گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
درخشش دانش‌آموزان فارس با ۶ مدال و عنوان برتر در جشنواره خوارزمی
استقرار ۸۵ گروه راهداری در جاده‌های فارس همزمان با سامانه بارشی
تکذیب ریزش و فرونشست در تونل مترو شیراز/بازگشایی خیابان توحید تا دو روز آینده
نقش‌آفرینی ۱.۲ میلیون جهادگر در توسعه زیرساخت‌های کشور
برگزاری ۲۵۰ برنامه شاخص فاطمی در ۴۵ نقطه استان فارس
سالانه نزدیک به ۴.۳ هزار تن گوشت مرغ در زرقان تولید می‌شود
ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری معادن کشور؛ ضرورت عبور از خام‌فروشی با فناوری‌های نوین
حضور شهدای گمنام؛ تجدید میثاق ارتش با آرمان‌های انقلاب
درآمد ۳۲۰۵ همتی دانش‌بنیان‌ها در قبال ۲۴ همت اعتبار حمایتی
عبور از تحریم‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و هوشمندسازی معادن
آخرین اخبار
برداشت ۲۵۰ هزار تن سیب پاییزه در باغات فارس پایان یافت
رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در فارس با ۱۱ طرح جدید
کشف ۱۲۵ میلیارد ریال واکسن گارداسیل تقلبی و قاچاق در شیراز
آغاز یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی فارس با پایلوت ۱۷۰ هکتاری اقلید
از صدور نخستین شناسه محصول زعفران تا تولید عسل
انتقاد رئیس اتاق اصناف فارس از مشکلات سامانه صدور مجوزها
سالانه نزدیک به ۴.۳ هزار تن گوشت مرغ در زرقان تولید می‌شود
حمایت از طرح‌های فناورانه و توسعه اقتصاد دیجیتال با اصلاح قوانین مالی
عبور از تحریم‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و هوشمندسازی معادن
برگزاری ۲۵۰ برنامه شاخص فاطمی در ۴۵ نقطه استان فارس
ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری معادن کشور؛ ضرورت عبور از خام‌فروشی با فناوری‌های نوین
کشف بیش از ۱.۲ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی غیرمجاز در مانور مهتاب برق شیراز
هوشمندسازی معادن نباید به کنترل برداشت محدود شود/توسعه زنجیره ارزش یک ضرورت است
بازدید هیئت چینی از دادگاه لارستان و بررسی ابعاد جنایت آمریکا
حضور شهدای گمنام؛ تجدید میثاق ارتش با آرمان‌های انقلاب
وصول ۳۲۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از واحد‌های آلاینده فارس
افتتاح ۱۴ کتابخانه جدید و اجرای بیش از ۲۱۰۰ رویداد فرهنگی در فارس
درآمد ۳۲۰۵ همتی دانش‌بنیان‌ها در قبال ۲۴ همت اعتبار حمایتی
استقرار ۸۵ گروه راهداری در جاده‌های فارس همزمان با سامانه بارشی
نقش‌آفرینی ۱.۲ میلیون جهادگر در توسعه زیرساخت‌های کشور
درخشش دانش‌آموزان فارس با ۶ مدال و عنوان برتر در جشنواره خوارزمی
تکذیب ریزش و فرونشست در تونل مترو شیراز/بازگشایی خیابان توحید تا دو روز آینده
۳۱ مصدوم در فارس در پی ۶ تصادف
از بازداشت اخلالگران تا دستگیری عامل تیراندازی
برگزاری نخستین رویداد هوشمندسازی معادن کشور در شیراز
پیشرفت ۷۴ درصدی پروژه ملی جی‌نف در فارس/مانع‌تراشی بی‌نامی معابر و نبود پلاک‌گذاری
انتشار چهارمین اثر از حجت‌الله شاهسونی؛ «دیدن بدون بیننده» منتشر شد