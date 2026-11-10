۷ راهکار برای صرفه‌جویی در انرژی با استفاده از دستگاه‌های هوشمند وجود دارد که می‌توان به کارگیری آن مصرف برق را کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ جواد فراهانی- دستگاه‌های هوشمند به ابزاری ارزشمند برای کاهش مصرف برق در خانه‌ها تبدیل شده‌اند. این ابزارها به کاربران اجازه می‌دهند زمان کارکرد لوازم برقی را کنترل کنند،

میزان مصرف را زیر نظر بگیرند و برای استفاده از آن‌ها زمان‌بندی تعیین نمایند؛ تمام این موارد به به حداقل رساندن هدررفت انرژی و کاهش هزینه‌های ماهانه قبض‌های برق کمک می‌کنند.

با گسترش فناوری خانه‌های هوشمند، صرفه‌جویی در مصرف برق دیگر تنها به خاموش کردن دستگاه‌های بلااستفاده محدود نمی‌شود؛ بلکه اکنون می‌توان با بهره‌گیری از اپلیکیشن‌ها، پریزها و حسگرهای هوشمند، مصرف انرژی را به شیوه‌ای کارآمدتر مدیریت کرد.

۱. استفاده از پریزهای هوشمند

پریزهای هوشمند به شما امکان می‌دهند لوازم برقی را از طریق تلفن همراه خود روشن یا خاموش کنید. همچنین می‌توانید برنامه‌های زمانی مشخصی تعیین کنید تا جریان برق دستگاه‌هایی که نیازی به کارکرد در تمام طول روز ندارند، قطع شود.

۲. کنترل از راه دور روشنایی

لامپ‌های هوشمند به شما اجازه می‌دهند با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل، چراغ‌ها را روشن و خاموش کنید. همچنین می‌توانید برای آن‌ها تایمر تنظیم کرده و میزان روشنایی را متناسب با نیاز هر اتاق تغییر دهید که این کار به کاهش مصرف برق کمک می‌کند.

۳. کنترل هوشمند دمای سیستم‌های تهویه مطبوع

ترموستات‌های هوشمند به شما اجازه می‌دهند دمای سیستم‌های تهویه مطبوع را بر اساس برنامه زمانی مورد نیاز خود تنظیم کنید. این دستگاه‌ها همچنین می‌توانند در صورت خالی بودن اتاق، سیستم تهویه را به‌طور خودکار خاموش کنند که موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود.

۴. پایش مصرف برق از طریق اپلیکیشن‌ها

برخی دستگاه‌ها و سیستم‌های پایش انرژی به کاربران اجازه می‌دهند میزان مصرف برق را مشاهده کرده و تشخیص دهند کدام لوازم بیشترین انرژی را مصرف می‌کنند. این قابلیت به کاربران کمک می‌کند تا منابع هدررفت انرژی را شناسایی کرده و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.

۵. زمان‌بندی کارکرد لوازم خانگی

از تایمرهای هوشمند می‌توان برای زمان‌بندی فعالیت لوازم خانگی مختلف — مانند ماشین لباسشویی و آب‌گرم‌کن — بر اساس نیازهای خانواده استفاده کرد؛ البته همواره باید دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به هر دستگاه رعایت شود.

۶. استفاده از حسگرهای حرکتی

حسگرهای حرکتی هوشمند می‌توانند هنگام ورود فرد به اتاق، چراغ‌ها را به‌طور خودکار روشن و پس از خروج او، آن‌ها را خاموش کنند. این قابلیت به‌ویژه در مکان‌هایی که ممکن است چراغ‌ها به‌اشتباه روشن بمانند — مانند راهروها و سرویس‌های بهداشتی — بسیار مفید است. ۷. قطع خودکار برق دستگاه‌های بلااستفاده

از سیستم‌های کنترل هوشمند می‌توان برای خاموش کردن دستگاه‌هایی استفاده کرد که در حالت عادی برای مدت‌های طولانی در وضعیت «آماده‌به‌کار» (Standby) باقی می‌مانند — مانند تلویزیون‌ها و انواع ابزارهای الکترونیکی — و بدین‌وسیله مصرف غیرضروری برق را کاهش داد.

دستگاه‌های هوشمند به عنوان ابزاری برای صرفه‌جویی در انرژی

اگرچه فناوری‌های هوشمند به بهبود مدیریت مصرف برق در خانه‌ها کمک می‌کنند، اما دستیابی به صرفه‌جویی واقعی، به انتخاب دستگاه‌های مناسب و تنظیم صحیح آن‌ها بستگی دارد. این امر شامل مواردی همچون انتخاب لوازم برقی با بازدهی بالا، خاموش کردن تجهیزات در زمان عدم استفاده، و اطمینان از سازگاری پریزهای هوشمند با نیازهای برقیِ دستگاه‌های متصل به آن‌هاست. علاوه بر این، به منظور حفظ ایمنی برق، هرگز نباید دستگاه‌های پرمصرف (با بار الکتریکی بالا) را به پریزهایی متصل کرد که برای تحمل چنین باری طراحی نشده‌اند.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: هوش مصنوعی ، دستگاه های هوشمند ، مصرف برق ، مصرف انرژی
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