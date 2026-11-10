باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با پیرحسین کولیوند - رئیس جمعیت هلال‌احمر - ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور و شهدای خانواده هلال‌احمر و محیط زیست، از فداکاری و حضور نیرو‌های امدادی در جریان جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد و نقش آنان را در افزایش تاب‌آوری کشور و کاهش آلام مردم ارزشمند دانست.

وی با اشاره به همکاری‌های دو مجموعه در زمینه‌هایی همچون مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها به‌ویژه جنگل‌های الیت مازندران و امدادرسانی به محیط‌بانان آسیب‌دیده، بر ضرورت گسترش تعاملات میدانی، آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های لجستیک و عملیاتی هلال‌احمر تأکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت‌های این سازمان اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست حدود ۷۰۰۰ نیرو دارد که نزدیک به ۴۰۰۰ نفر از آنان نیرو‌های عملیاتی هستند و از عرصه‌هایی به وسعت بیش از ۱۹ میلیون هکتار معادل حدود ۱۲ درصد مساحت کشور حفاظت می‌کنند. بهره‌گیری از تجربیات هلال‌احمر، آموزش‌های تخصصی و ظرفیت نیرو‌های داوطلب می‌تواند توان عملیاتی محیط‌بانان را ارتقا دهد.

انصاری با تأکید بر ضرورت پیگیری بین‌المللی خسارت‌های زیست‌محیطی جنگ گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یکی از دستگاه‌های دارای بیشترین عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، عضو حدود ۲۰ کنوانسیون جهانی محیط زیستی است و از این ظرفیت برای پیگیری آسیب‌های واردشده به محیط زیست کشور استفاده می‌کند.

وی افزود: اقدامات انجام‌شده در جریان دو جنگ اخیر، از جمله جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم، با تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط زیستی مغایرت دارد و آثار آن همچنان در سواحل جنوبی کشور، تالاب‌های ساحلی و اکوسیستم‌های مرتبط مشاهده می‌شود. این آسیب‌ها ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت پیامد‌های گسترده‌تری به همراه داشته باشند.

انصاری تصریح کرد: پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم با توجه به شرایط شکننده زیست‌بومی دریای نیمه‌بسته و حساس منطقه (خلیج فارس)، با ۱۱ نهاد محیط زیستی ذیل سازمان ملل متحد مکاتبه شد تا مخاطرات زیست‌محیطی جنگ مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهوری انفجار مخازن سوخت در تهران و کرج را از دیگر خسارت‌های مهم جنگ دانست و اظهار کرد: این اتفاق به‌ویژه به دلیل وقوع در پایتخت و منطقه‌ای با تراکم جمعیتی بالا، از مصادیق بارز بوم‌کشی یا اکوساید است.

وی با اشاره به مستندسازی خسارت‌های زیست‌محیطی جنگ گفت: مستندات مربوط به جنگ تحمیلی دوم تهیه شده است و مستندسازی آسیب‌های زیست‌محیطی جنگ تحمیلی سوم ادامه دارد. این مستندات براساس سازوکار‌های تعیین‌شده از سوی سازمان ملل متحد تهیه می‌شود و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، پیگیری حقوقی و مطالبه‌گری در مجامع بین‌المللی دنبال خواهد شد.

انصاری تأکید کرد: خسارت‌های جنگ تنها به تلفات انسانی محدود نمی‌شود و آسیب‌های محیط زیستی نیز وجود دارد که ممکن است در ابتدا کمتر دیده شوند، اما آثار آنها به‌تدریج در میان‌مدت و بلندمدت آشکار خواهد شد.

وی با اشاره به تخریب محیط زیست در غزه، از بین رفتن امکان کشاورزی در بخش‌هایی از شمال این منطقه و آتش‌زدن نخلستان‌های تاریخی را نمونه‌هایی از خسارت‌های جبران‌ناپذیر جنگ دانست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به حضور ایران در اجلاس کاپ ۳۱ ترکیه اظهارکرد: یکی از موضوعات مهمی که باید در این اجلاس مطرح شود، آثار زیست‌محیطی جنگ و ضرورت پایبندی کشور‌ها به تعهدات بین‌المللی محیط زیستی و بشردوستانه است.

انصاری در پایان اظهار کرد: در شرایطی که جهان برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات اقلیمی تلاش می‌کند، اقدامات نظامی می‌تواند در مدت‌زمان کوتاه خسارت‌های گسترده‌ای به محیط زیست جهانی وارد کند.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست