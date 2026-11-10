باشگاه خبرنگاران جوان - سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به ظرفیت طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» برای تأمین اعتبار پروژه‌های حوزه سلامت، از پیش‌بینی ۱۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه‌های بهداشتی و درمانی استان فارس خبر داد و از مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی دعوت کرد با انتخاب مستقیم پروژه‌های حوزه سلامت، در تأمین اعتبار و تکمیل این طرح‌ها مشارکت کنند.

او اظهار کرد: نشان‌دار کردن مالیات‌ها فرصتی مناسب برای مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های سلامت است؛ به‌گونه‌ای که مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی در بخش اصناف تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند همزمان با پذیرش مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، پروژه موردنظر خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده در حوزه بهداشت و درمان استان انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنان در همان پروژه هزینه شود.

هاشمی افزود: این ظرفیت، امکان مشارکت هدفمند مودیان در تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را فراهم می‌کند و به آنان اجازه می‌دهد در کنار انجام تکالیف قانونی مالیاتی، در توسعه خدمات سلامت و رفع نیاز‌های بهداشتی و درمانی مناطق مختلف استان نیز سهیم باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به جایگاه راهبردی شیراز به‌عنوان قطب پزشکی جنوب کشور و مرجع ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به بیماران از استان فارس و سایر استان‌های کشور، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در سراسر استان، علاوه بر ارتقای سطح خدمات سلامت برای مردم فارس، در تقویت توان پاسخگویی نظام سلامت به مراجعان از مناطق جنوبی کشور نیز نقش مهمی دارد.

هاشمی در تشریح پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: تکمیل مرکز بهداشت شهرستان اقلید، مرکز بهداشت روستایی رستاق داراب، پایگاه سلامت شهری شهید فضلی فراشبند، مرکز بهداشتی روستای اسلام‌آباد قیروکارزین، خانه‌های بهداشت روستایی مزایجان، میرملکی و خالده شهرستان مهر و پایگاه اورژانس رودخور نی‌ریز، از جمله طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای بهره‌مندی از این ظرفیت تأمین مالی است.

او ادامه داد: تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت شهری حسین بن علی (ع) شیراز، مرکز بهداشتی شهری شهید سجادیان مرودشت و مرکز بهداشتی روستایی آهنگری ممسنی نیز در فهرست این پروژه‌ها قرار دارد؛ همچنین بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان‌ها از دیگر محور‌های مهم این برنامه با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به توسعه شبکه بهداشت و درمان، افزایش دسترسی مردم به خدمات اولیه سلامت، ارتقای امکانات مراکز بهداشتی درمانی و توزیع متوازن‌تر خدمات در مناطق شهری و روستایی استان کمک کند.

هاشمی با دعوت از مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی برای مشارکت در این فرصت گفت: نشان‌دار کردن مالیات‌ها زمینه‌ای فراهم کرده است تا فعالان اقتصادی با انتخاب مستقیم پروژه‌های حوزه سلامت، در مسیر توسعه و ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان سهیم باشند و امیدواریم با این مشارکت آگاهانه، گام‌های مؤثری در تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های موردنیاز مردم برداشته شود.

منبع: علوم پزشکی شیراز