گروه‌های برگزیده در چهار بخش‌ خواهران و برادران زیر ۱۸ سال و خواهران و برادران بالای ۱۸ سال معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین پایانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان امروز (سه‌شنبه، ۱۹ آبان ماه) برگزار شد و گروه‌های برتر این دوره معرفی شدند.

اسامی گروه‌های برگزیده به شرح ذیل است:

بنابر این گزارش در بخش خواهران زیر ۱۸ سال، گروه «شهیده شیرین روحانی‌راد» از کانون فرهنگی هنری عصر انتظار مسجد حضرت قائم (عج) استان تهران رتبه نخست را کسب کرد.

گروه «شهید مصطفی عارف» از کانون فرهنگی هنری آیت‌الله حائری یزد، مسجد حمزه‌علی فیروزآباد استان یزد،   رتبه دوم  و گروه «شهید ابوالفضل عبدل‌الکفر» از کانون فرهنگی هنری مهدویت مسجد حضرت مهدی (عج) استان یزد رتبه سوم را به دست آوردند.

در بخش برادران زیر ۱۸ سال نیز گروه «شهید محمدحسین عزیزی» از کانون فرهنگی هنری حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، مسجد حضرت خاتم‌الانبیا (ص) تهران، عنوان نخست را از آن خود کرد.

همچنین، گروه «شهید محمد بلباسی» از کانون فرهنگی هنری مصباح‌الهدی مسجد حضرت موسی‌بن‌جعفر (ع) استان مازندران رتبه دوم را کسب کرد و گروه «شهید محمدحسین‌زاده» جعفری از کانون فرهنگی هنری شهید حسین‌زاده جعفری مسجد موسی‌بن‌جعفر (ع) استان کرمان رتبه سوم را از آن کرد.

همچنین در بخش برادران بالای ۱۸ سال، گروه «شهید هاشم دهقانی‌نیا» از کانون فرهنگی هنری مهدیه مسجد مهدیه استان اردبیل موفق به کسب رتبه نخست شد.

گروه «شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای» از کانون فرهنگی هنری آل‌طه‌ها مسجد جامع امام علی (ع) استان لرستان رتبه دوم و گروه «شهید حمیدرضا الداغی» از کانون فرهنگی هنری شهدای گنج تقوا، مسجد شهدای گنج تقوا استان خراسان رضوی، سوم شد.

در بخش خواهران بالای ۱۸ سال نیز گروه «شهید حمیدرضا سلطانی» از کانون فرهنگی هنری آیت‌الله حائری میبدی، مسجد حمزه‌علی فیروزآباد استان یزد، رتبه نخست را کسب کرد. گروه «شهید سردار ایرج آقابزرگی» از کانون فرهنگی هنری سفینةالنجاة مسجد حضرت موسی‌بن‌جعفر (ع) استان چهارمحال و بختیاری در رتبه دوم قرار گرفت و گروه «سردار شهید پاکپور» از کانون فرهنگی هنری حضرت صاحب‌العصر (عج) مسجد حاج حسین ساعت استان مرکزی رتبه سوم این بخش را به خود اختصاص داد.

یادآور می‌شود، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی استان همدان برگزار شد.

منبع: ستاد خبری مسابقات قرآنی مدهامّتان

برچسب ها: مسابقات قرآنی ، برگزیدگان ، کانون مساجد
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