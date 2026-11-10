مستند «مبارزه برای صلح» به‌کارگردانی و تهیه‌کنندگی داوود مرادیان روز جمعه ۲۲ آبان، ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه پرس تی‌وی می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند جدید شبکه پرس تی‌وی پخش می‌شود. این مستند ۵۸ دقیقه‌ای داستان و جزئیات سفر آجامو باراکا، فعال سیاسی آمریکایی و بنیان‌گذار اتحاد سیاه‌پوستان برای صلح در ایالات متحده، به ایران را روایت می‌کند.

آجامو باراکا، عضو حزب سبز آمریکا، مدافع آرمان‌های فلسطین و متنقد سیاست‌های سلطه‌طلبانه و استعماری ایالات متحده، در این مستند علاوه‌بر حضور در اماکن خاصی مانند بهشت زهرا، موزه‌های دفاع مقدس و هوافضا و...، با سفر به شهر کاشان با نوع زیست و سبک زندگی ایرانیان آشنا می‌شود. او همچنین با تحلیلگران و صاحب‌نظران ایرانی گفت‌و‌گو می‌کند.    

ساخت مستند «مبارزه برای صلح» نزدیک به یک سال زمان برده است.

مجموعه سخنان باراکا با صدای خودش به‌شکل نریشن روی مستند قرار گرفته است و در میان‌بند این سخنان، حسن توکلی به‌عنوان گوینده توضیحات کوتاهی را ارائه می‌دهد. صدای باراکا در لوکیشن‌هایی که با مردم گفت‌و‌گو می‌کند یا درباره موضوعی اظهارنظر می‌کند نیز در زیر تصاویر قرار گرفته است.

داوود مرادیان، کارگردان «مبارزه برای صلح» ساخت مستند‌هایی مانند پای دیوار مرز، گیلن باره، پای پیاده روی آب، جاش و کاک، فتح محال و ... را در کارنامه دارد.

این مستند ساعت ۱۹ روز جمعه روی آنتن شبکه پرس تی‌وی می‌رود و ساعت‌های ۳ بامداد،۱۱:۰۰ و ۲۱:۰۰روز شنبه ۲۳ آبان۵:۰۰، و ۱۷:۰۰ روز یکشنبه ۲۴ آبان و ۸ صبح دوشنبه ۲۵ آبان بازپخش خواهد داشت.

منبع: پرس تی‌وی

برچسب ها: پرس تی وی ، مستند
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